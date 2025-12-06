モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。ショート丈のパンツから覗く脚線美に対し「驚異的に脚が長い」など驚きの声が上がった。

【映像】ゆうちゃみの長すぎる脚（全身姿も）

身長176センチと抜群のスタイルを有するゆうちゃみは、イベントの終盤で、ボディライン露わなトップス、ウエストをチラリと見せ、さらに美脚際立つショート丈のパンツ姿でランウェイを闊歩した。

「驚異的に脚が長い」スタイルに驚きの声

ブーツとショートパンツの間では、スラっとした美脚が確認でき、「驚異的に脚が長い」「安定のゆうちゃみ「ゆうちゃみのモデル姿すてき」「ゆうちゃみいいねぇ」「スタイル良すぎるやろ」などの声も寄せられていた。

ゆうちゃみは2001年9月8日生まれ。『ピチレモン』『Popteen』『egg』など有名雑誌の専属モデルを務める。現在はテレビタレントとしても、バラエティ番組を中心に活躍している。妹はタレントの「ゆい小池」こと古川結菜。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）