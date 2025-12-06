ゲオが「Nintendo Switch 2」の販売を変更。クーポン不要で買いやすくなったかも...！

ゲオは2025年12月4日から、「Nintendo Switch 2」の販売方法を変更しました。

これまではアプリで配信する「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンの提示が購入の条件となっていましたが、クーポンは不要になりました。

1人1台限り、先着順

今後は、店舗レンタル会員機能付きPontaカード、またはゲオアプリ会員証を提示するだけで、店舗に「Switch 2」の在庫があれば購入できます。1人1台限り、先着順です。

＜対象商品（3商品）＞

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカートワールドセット

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット

これまではアプリへのログイン履歴やGEO IDとの連携が必要だったので、条件が緩くなったといえます。

各店舗、在庫の有無については、入荷の都度店頭にて案内があるそうです。

クリスマス直前、「Switch 2」を探している人はゲオをチェックしてみてはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）