【特集】被災地の福島と電力消費地の東京 柏崎刈羽原発をめぐるそれぞれの思いとは《新潟》
柏崎刈羽原発についてです。“県外から見た再稼働”をテーマに取材しました。
◆新潟と福島…東京電力の原発
東京電力の原発は新潟と福島にあります。このうち福島第一原発と第二原発は東日本大震災の発生を受け、すべての原子炉で、廃炉の作業が進んでいます。
このため新潟の柏崎刈羽原発は東京電力にとって経営の要となっています。ことし11月21日に閣議決定された国の総合経済対策にも再稼働が掲げられました。
一方、柏崎刈羽原発で作られた電力は地元・新潟では使われず、東京電力管内の首都圏へ送られています。
被災地の福島と電力消費地の東京……地元を離れる決断を迫られた避難者、電力の安定供給を望む町工場の思いとは。
◆町の半分は「帰還困難区域」
未だ解けない「帰還困難区域」。この先は通行証がなければ立ち入ることができません。
福島第一原発が立地する福島県双葉郡大熊町。東日本大震災から14年が経っても、町の半分は「帰還困難区域」に指定されたまま。
震災前、1万1000人を超えた人口は、いまは1000人に留まります。
新潟県からおよそ200キロ、山道を抜けた先の我が家は、伸び続けた草木に覆われています。
◆自宅の解体を決めた女性
玄関には植物がからまり、ドアを空けることも難しくなっていました。
自宅の解体を決めた大賀あや子さんです。避難先の新潟から大熊町まで解体前の立ち合いに訪れました。
【大賀あや子さん】
「もうぜんっぜん！違います。私初めて自分が立ち入りしないで人に写真を見せられちゃって2017年くらいに。え？どこの古民家みたいな」
◆我が家が完成した10日後に発生した東日本大震災
東京生まれ。有機農業を志して福島へ。新築の我が家は2011年3月1日に完成しました。
しかし、その10日後、東日本大震災が発生。翌日、東京電力・福島第一原発で水素爆発が起きました。
◆「解体せざるをえない」かみ締めた悔しさ
この家で過ごした時間はありません。
【大賀あや子さん】
「この台所の壁なんかは私と友達で塗ったり」
解体を控え、悔しさをかみ締めます。
【大賀あや子さん】
「一緒になっていろいろ考えてやったので……。もったいなかったですね。もう解体せざるをえないってなるとやっぱり惜しいっていう悔しい気持ちとかで、じゃあもう残っている家も少ないから、解体しちゃった家も多いから、じゃあいっぺん見ますかっていう感じでね」
◆「再稼働の是非を県民で決めたい」避難先の新潟で活動
福島県に住んでいたことから、福島第一原発のプルサーマル計画に反対するなど活動を続けてきた大賀さん。
【大賀あや子さん】
「そうしてプルサーマルが導入されてたったの半年の時に過酷事故が始まったんです。過酷事故が起きたのではなくて始まっていまも14年半経っても終わっていない」
いまは柏崎刈羽原発の再稼働の是非を県民で決めたいとして、避難先の新潟で活動しています。
【大賀あや子さん】
「県民の同意を得ないまま再稼働するためのアリバイづくりになってしまうのでしょうか」
◆花角知事が再稼働「容認」を表明
再稼働を容認した花角知事。
会見では原発を運転する東京電力に向け「心中してもよいというほど信頼しているわけではない」と述べました。
【大賀あや子さん】
「これは原発事故被害者にとっては福島は東電と心中させられてしまったというような……。だったら運転を容認しないしかないんじゃないのかって」
◆「自由に泣くこともできないのか」込み上げた感情
被災後、大賀さんが福島へ一時的に戻った時、込み上げた感情があります。
【大賀あや子さん】
「一言でいえばふるさと。ああこうだったもう本当に懐かしいふるさとっていう気持ちで……。だからどっか途中で運転してて泣いちゃって。 ゴーグルして運転していたんですよその時は。帰還困難区域でゲートで白い服ももらって入って運転していて特に思い出のある坂道とかそういうところで運転しながら泣いちゃって。泣いたらゴーグルの中に涙が溜まっちゃったんでそうか自由に泣くこともできないのかと思って」
◆県議会に請願を出すことを検討
大賀さんは県議会に請願を出すことを検討しているといいます。
【大賀あや子さん】
「（新潟県議会で）福島の原発事故被害についての公聴会や参考人招致を行ってくださいと。自分が体験してきたことをお伝えすることができること。自分もやれるだけのことをやりたいという気持ちで……。いまがっかりしている暇は全然ない」
◆国が再稼働を進める柏崎刈羽原発
東京電力が運転する柏崎刈羽原発。
電力需要の増加が見込まれる中、国は再稼働を進める方針です。
【木原稔官房長官】
「原子力は再エネと共に脱炭素電源として重要であり安定供給の観点からも安全性の確保を大前提に最大限活用を進めていく。電力需給や電気料金水準、脱炭素電源による我が国全体の経済成長といった観点から原子力発電の再稼働の重要性が高まっている」
柏崎刈羽原発が再稼働した場合、その電力は首都圏に送られることに……
◆電力消費地の首都圏 関心は……
新潟が再稼働の賛否で揺れる中、電力消費地の首都圏はどこまで関心があるのか……まちの人に聞いてみると。
Q）東京電力の原発がどこにあるか知っていますか？
【30代 都内在住】
「全然知りません。どこにあるんですか？」
Q）柏崎刈羽原発っていうのが……
【30代 都内在住】
「名前聞いたことありますね」
Q)新潟県にある柏崎刈羽原発ってご存知ですか？
【二人組 40代・都内在住】
「うん……はい」
Q）何で知りました？
【二人組 40代・都内在住】
「ニュースとかテレビとか、ワードは聞くよね」
Q)動いた場合、どこで電気が使われているかってご存知ですか？
【二人組 40代・都内在住】
「詳しくわからないです」
【60代 神奈川在住】
「どこかの原発とか、火力とか水力でできてるんだろうなと思うんですけど、それがどこに所在してるっていうのはあんまりごめんなさい、気にしたことない」
一方、生活に直結する電気代については……
【二人組 20代 埼玉・神奈川】
「暖房とか使ったら一気に高くなっちゃう気はします」
「月の引き落としは高いなと思います」
【60代 都内在住】
「オール電化だからね、うちは」
Q）全部電気？
【60代 都内在住】
「全部電気。電気代は結構かかりますね。上がってると思います」「電気代が下がるのであれば新潟県の方には申し訳ないけど、それは稼働してほしい気持ちはありますよね」
◆原子力の比率が高い地域ほど電気料金は安い傾向に
電気料金と原発の関係……資源エネルギー庁によると、原子力の比率が高い地域ほど電気料金は安い傾向にあるといいます。
現在、東日本で1基、西日本で13基の原発が再稼働していますが東日本の電気料金は原発の再稼働が進む西日本と比べて2割程度高くなっているということです。
◆電力を必要とする人たちは
町工場が集まる東京・大田区。「伊和起ゲージ」の代表、広瀬安宏さんです。
【伊和起ゲージ代表 広瀬安宏さん】
「今の機械は全てがモーターで動いてます。あと空調にしろ制御する装置にしろ、全部電気です。ですから電気が止まったら我々は何もできない」
1962年に創業した伊和起ゲージ。「ボールねじ」と呼ばれる半導体を作る機械の部品を月に1000本ほど生産しています。工場内は温度を一定に保つ必要があるため24時間エアコンが稼働しているといいます。
【伊和起ゲージ代表 広瀬安宏さん】
「昨今、夏の暑さは 相当なもんなんで、クーラーの使用量イコール電気の使用量なんで、そこでかなり増えてるとは思います。我々は物を作るのが仕事ですから、物を早く、正確に、価格もできれば安く抑えて供給したい。そのための一つのファクターですから、電力はね。重要なファクターなので」
◆2022年3月「電力需給ひっ迫警報」発表
求めているのは電力の安定供給です。2022年3月には福島県沖で起きた地震で福島にある一部の火力発電所が停止。
加えて、東京が真冬並みの気温となり電力の需給がひっ迫したことから政府は初めて東京電力管内に「電力需給ひっ迫警報」を出しました。
◆節電に追われる企業 再稼働の必要性を訴え
当時、伊和起ゲージでも電気をこまめに消したり、服を重ね着して暖房を抑えたりするなど節電に追われました。
広瀬さんは自然災害などによって電力不足を起こさないためにも原発の再稼働が必要だと考えています。
【伊和起ゲージ代表 広瀬安宏さん】
「（個人的に）原子力は必要だと思います、現状は。ただ、産業廃棄物も含めた処理とか、事故とか、そういうときの対応が確立されてなければ、地元民の皆さんは不安でしょうし。新潟の現地の人たちに心を寄せることは非常に大事じゃないかなと」
国策でもある原子力発電。
福島の教訓は生かされるのか。
事故を起こした電力会社の原発が再び動き出そうとしています。