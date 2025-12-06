GANG PARADEが12月17日にリリースするメジャー8thシングル『KIMI☆NO☆OKAGE』の収録曲「ラビバアソビバ!!」を、9mm Parabellum Bulletが書き下ろしていることが発表された。

同楽曲には、9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo/Gt）が作詞、滝善充（Gt）が作曲、9mm Parabellum Bulletが演奏で参加。GANG PARADEのキャッチコピーである“みんなの遊び場”から着想を得たタイトルも、菅原によるものとなっている。

9mm Parabellum BulletとGANG PARADEは、10月12日に渋谷 Spotify O-EASTにて行われた『ライブナタリー presents GANG PARADE SAY HELLO！2MAN’25』で2マンライブを行ったばかり。共演したライブからインスピレーションを受けた9mm Parabellum Bulletがすぐに楽曲制作に取り掛かり、GANG PARADE史上最速のコラボレーションが実現した。

今回の楽曲提供に伴い、レコーディング風景の密着映像も公開となった。

なおGANG PARADEは、ワンマンライブ『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』12月16日に開催。8thシングルのリリースイベントも多数開催予定だ。

・9mm Parabellum Bullet 菅原卓郎（Vo/Gt） コメント

たしかに対バンの当日に『いつでも曲を書きますよ！』と言いました。まさかこんなテンポで実現するとは。おかげさまで、まさにライブの熱をレコーディング出来ました。『ラビバアソビバ‼︎』はGANG PARADEを讃える呪文です。遊び人のみなさま、どうぞご唱和ください。

（文＝リアルサウンド編集部）