「朝も忘れていたぐらい」W杯抽選結果に“興味なし”長友佑都の本音「ブラジルはどこかで叩かないといけない。アルゼンチンもフランスも」【北中米W杯／日本代表】
現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの抽選会が開催。グループFの日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのどこか）と同居した。
この結果を受け、５大会連続のワールドカップ出場を目指す長友佑都は独自の見解を示す。「大会初戦がいきなりポット１のオランダですが？」と尋ねると、この39歳のベテランは以下のように答えたのだ。
「正直、どこでもいいと。優勝を目指しているのでグループリーグの初戦でどこと当たろうが、どのグループになろうが、興味はなかった。どこと戦っても勝ち上がらないといけないので。
昨日も普通にしっかりと寝て、今日の試合に備えて。（抽選結果は）朝も忘れていたぐらい。移動の時にそのニュースを知りましたが、目指しているのは頂点なので関係ないと」
SNS上で「グループステージを突破すれば決勝トーナメント１回戦の相手はブラジルかモロッコか」と話題になっているが、長友はまったく意に介さない。
「結局、上を目指しているので。ブラジルはどこかで叩かないといけないし、もちろんアルゼンチンもフランスも。早いか遅いかの違いです」
抽選結果にこだわらない長友だが、決してオランダやブラジルなどの実力を軽視しているわけではない。狙うは世界の頂点。ブレない目標があるこその本音である。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
