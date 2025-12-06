「首位突破はオランダ以外考えにくい。楽に勝ち抜くだろう」森保Jが入ったF組はどうなる？ 米メディアが順位込みで徹底予想！最注目はオランダvs日本【北中米W杯】
現地12月５日、アメリカで北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれた。その結果、森保一監督が率いる日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）と同じグループFに入った。
優勝を目指す森保ジャパンは、欧州とアフリカの難敵を抑え、ベスト32に当たる決勝トーナメントに進出できるか。なお、出場枠が増えた今大会から、グループ１位と２位に加え、各組３位の上位８チームが勝ち上がれる。
米大手スポーツチャンネル『ESPN』が各グループを掘り下げており、F組の勢力図は次のように伝えた。
「ワールドカップでは何が起きるか分からないが、首位で突破するのはオランダ以外考えにくい。プレミアリーグで活躍する選手を揃えるタレント軍団で、予選では８試合中６勝を挙げて無敗をキープした。とはいえ、日本はカタール大会でスペインを破った実績を持つ有力なダークホースだ。開催国を除いて最も早く今大会の出場を決めており、レアル・ソシエダの久保建英やブライトンの三笘薫など、卓越した技術を持つ選手を擁している。
チュニジアが決勝トーナメント進出を果たすのは難しいが、2022年にはグループステージ最終戦で準優勝のフランスを破る大番狂わせを演じている。ただ、彼らは今回で７度目の出場となるなか、グループステージ突破は未だない。欧州プレーオフを戦う４チームにも実力があり、興味深い対戦が期待できる」
最注目カードにオランダvs日本を挙げ、「両チームともFIFAランキングトップ20入りしており、選手たちの多くが欧州のトップリーグでプレーしている。激しい試合になるだろうが、オランダの選手層の厚さが勝敗を分けるだろう」と見解を示した『ESPN』は、最後に順位を予想した。
「（上から）オランダ、日本、欧州プレーオフの勝者、チュニジア。オランダは来夏に大きな成果を上げる可能性があり、このグループを楽に勝ち抜くだろう。ただ、日本はロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表にとって手強い相手となるだろう」
下馬評では、日本はポット通り、オランダに次ぐ２番手と言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
