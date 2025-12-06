「世界最高のひとり」オランダ主将とともにF組の注目選手に選出された日本代表戦士は？ 米大手メディアが選出「欧州最高のシーズンを過ごした」【北中米W杯】
12月５日に行われた北中米ワールドカップの組み合わせ抽選の結果、日本代表はF組でオランダ、チュニジア、そして欧州予選プレーオフを戦うウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの１チームと対戦することが決まった。
グループステージの組み合わせが決定したのを受け、米大手メディア『FOX Sports』は同日、各組で注目すべき２選手を紹介している。F組では、日本代表の久保建英が選ばれた。
同メディアは「タケフサ・クボはラ・リーガのレアル・ソシエダで二桁得点に絡み、欧州で最高のシーズンを過ごした」と、久保の経歴を簡単に伝えている。
「バルセロナやFC東京のユースで育ち、プロになってからはスペインでマジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、ソシエダに在籍。オリンピックや2022年W杯で日本代表として出場し、AFCの大会でも得点に貢献している」
一方、F組でもうひとり名前があげられたのは、オランダ代表のフィルジル・ファン・ダイクだ。遠藤航が所属するリバプールでキャプテンを務める世界的名DFについて、FOX Sportsは「オランダは攻撃にスターの力がない。だが、守備は違う」と伝えた。
「ファン・ダイクは昨季、リバプールをプレミアリーグのタイトルに導く助けとなり、世界最高のひとりであることを証明した。今季はスロースタートとなっているが、それはファン・ダイクが全盛期を過ぎたことを意味するわけではない」
プレミアリーグ挑戦をはじめ、去就をめぐる報道も後を絶たない久保は、W杯という大舞台でワールドクラスのビッグネームを相手にどんなプレーを見せてくれるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
