絢香、デビュー20周年を前に“愛の集大成”を歌う　マリモホールディングスの新CMに出演

株式会社マリモホールディングスは、シンガーソングライターの絢香さんを起用した新TV・WEB・ラジオCM「瞬間と永遠」篇（30秒・15秒）を、12月7日より全国（一部地域を除く）で放映開始します。

2026年にデビュー20周年という大きな節目を迎える絢香さん。今回のCMでは、イメージキャラクターとしての出演に加え、自身の楽曲「花束じゃなくキミといたい」がCMソングとして使用されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ タクシーから見つめる“瞬間と永遠” 「バタフライエフェクト」がモチーフ

CMの舞台は、移り変わる社会や時代を定点から見つめる象徴としての「タクシー」。車窓からは、都市から自然へ、季節から季節へ、そして“今”から“未来”へと、風景がファンタジックに変化していく様子が描かれます。

さらに、マリモホールディングスのコーポレートカラーであるブルーの蝶が登場。「バタフライエフェクト（現在の小さな行動が未来に大きな変化をもたらす）」をモチーフに、変化を恐れず未来へ進む同社の姿勢を表現しています。

■ 撮影中は「リラックス」 合間に笑顔ものぞかせる

撮影はタクシーでの移動シーンを中心に行われました。

絢香さんは、「タクシーで移動するという日常に近いシチュエーションだったので、とてもリラックスした空気の中で撮影をさせていただきました」とコメント。撮影の合間には笑顔ものぞかせ、終始和やかなムードで進行したようです。

■ デビュー20周年目前、「今」を全力で楽しむ

インタビューでは、来年迎えるデビュー20周年への想いを語った絢香さん。「大好きなことを、20年も長く続けられるというのは、普段私の音楽を聴いてくれる皆さんがいる、そしてライブ会場にいつも足を運んでくれる方たちがいるから続けられていることなので、本当に感謝ですね」と、ファンへの感謝を口にします。

また、次の未来のために始めていることについて問われると、「いつも思うんですけど、こういう『今』っていう瞬間は今しかない、その『今』の積み重ねが未来につながっていると思うので、『今』をどれだけ大事に、おもいっきり楽しめるか」とコメント。

自身の活動や歌うこと、そして子育てにおいても、その姿勢を忘れないようにしているといい、「やっぱり20年経っても、新しいことにはトライしていきたい」と、尽きることのない向上心をのぞかせました。

■ 楽曲に込めた「揺るがない想い」

CMソング「花束じゃなくキミといたい」について、絢香さんは「20年間、いろんな“愛”を歌ってきた私にとって、この曲はまさに“愛の集大成”」と語ります。

続けて「親友の赤ちゃんの誕生で“愛に包まれて始まる命”を感じ、祖母の最期を見届けながら“愛に包まれて終わる人生”の美しさに触れました。きれいな言葉よりも、形のあるものよりも。ただ、大切な人と一緒にいられることほど尊いものはない。この曲は、そのシンプルだけれど揺るがない想いを歌っています」とコメント。

絢香さんの歌声と、幻想的な映像が重なる新CM。一瞬一瞬を大切に生きることの尊さを、改めて感じさせてくれる作品となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025120604.html