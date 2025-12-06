これまで無名だった江西料理が突然ブームになった理由とは？―中国

中国の外食市場で急速に存在感を拡大している料理がある。それは、これまで地域限定の存在にすぎなかった江西料理だ。

江西料理は大量の唐辛子と塩、油を用いた強い味付けが特徴で、微辣（わずかに辛い）という位置付けの料理でさえ他地域の人には極端な刺激性として受け取られるほどだ。

2000年代半ばまで、省外での知名度はほとんど皆無だったが、動画プラットフォームや外食アプリの普及を背景に、「挑戦型グルメ」として関心が集まり、全国的な拡大フェーズに入っている。

SNS上で拡散された「南昌拌粉初体験」「江西最強の辛さに挑む」といった動画がローカル食を可視化し、店舗数増加の起爆剤となった。

江西料理が人気になったワケ

江西料理が人気になった理由として、刺激的な味、低価格、SNSでのバズりが挙げられる。

1．代替性の低い「即効性の快楽」

江西料理は濃い味、強い辛味、白飯を消費させる中毒性を備え、1皿でストレス解消機能を果たす直感的満足を提供する。

2．安さ

1人当たり数十元（数百円）から100元（約2200円）前後の低中価格帯は生活コストが上昇する中で合理的な選択肢となり、コストパフォーマンスの高さが支持を得ている。

3．SNSでのバズり

SNS上で「見つかり→おススメされ→試す」というエコシステムが形成され、バズったことも大きい。地方グルメが短期間で全国区になり得る市場環境が整ったことも重要だ。



江西料理ブームは社会変化の指標

江西料理ブームは単なる食文化現象ではない。その背後には中国が直面する「ダンベル型社会」への構造変化が潜んでいる。

経済成長鈍化、所得の伸び悩み、住宅・教育・老後リスクの増大などが中間層を圧迫し、消費行動は「一部の富裕層による高級市場の維持」と「大多数の庶民層による低価格市場の拡大」の二極化している。

その過程で最も脆弱化しているのは「多少高いが品質が良い」中間価格帯の料理で、江西料理は空白地帯の縮小とリンクして成長している。

つまり、江西料理の人気は消費の重心が中間層から実用主義的庶民層へと移行した証左として読み解ける。



ダンベル型社会が内包するリスク

この構造の変化は中国社会の持続性に影を落とす可能性がある。かつて経済成長のエンジンだった中間層は所得停滞や生活費の負担増、上昇志向の喪失に直面し、「上がれず、落ちたくない」という心理状態に置かれている。

この結果、消費の防衛化や中間市場の収縮、期待形成の弱体化が進み、社会活力の低下につながりかねない。江西料理の人気は「庶民的快楽」の象徴であると同時に、中間層の後退とリスク回避的消費の可視化でもある。



味覚は経済心理の変数

江西料理ブームは食嗜好の変化ではなく、消費階層の再編を映す現象として理解されるべきだ。人々が今求めているのは高級感や物語性ではなく、価格の合理性と即効性のある満足感であり、それこそが中国が直面するダンベル型社会の輪郭を浮かび上がらせている。

強い辛味の流行の背後には強い現実が存在する。そうした経済心理の変化を、江西料理は象徴的に語りかけているのだ。（編集/レコードチャイナ編集部）