KEY TO LIT、『NYLON JAPAN』でファッション誌初表紙＆12ページ特集 “SOFT PUNK”テーマに存在感放つ
ジュニアグループ・KEY TO LITが、26日発売のファッション雑誌『NYLON JAPAN』2月号（カエルム）表紙に登場する。同グループはファッション誌として初表紙。“SOFT PUNK”をテーマに、強さと柔らかさが同居する世界観の中で、ファッショナブルに存在感を放つ撮り下ろしが実現した。
【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT
今号は未来を描くためのインスピレーションを凝縮した“FORTUNE ISSUE”。新時代を動かす才能が一堂に集結し、新たな景色を映す。撮影中のKEY TO LITメンバーは絶え間なく盛り上がり、軽やかに空気を動かしていく姿が印象的で、写真にもその仲の良さやチームワークがそのまま息づき、ページの隅々にまでエネルギーがにじむ仕上がりとなった。
ソロのミニQ&Aと対談形式のロングインタビュー2ページは、まさにKEY TO LITの“今”に迫る内容に。スペシャルな両面ピンナップを含めた全12ページで、あますところなく魅力を届ける。
guys表紙には、Sony Musicのダンス＆ボーカルグループ育成機関「TORA PROJECT TRAINEES」からフレッシュな4人が登場。東京を拠点にLAや韓国でレッスンを重ね、近い将来世界へと羽ばたくであろうデビュー前夜のきらめきをNYLONらしい視点で捉えたショットに注目だ。
そして中面には、国内外の“これから”を担うアーティストが続々登場。韓国での撮り下ろしが実現した6人組K-popグループ・82MAJORは、今まさに加速する存在として特集を飾り、ONE OR EIGHTは世界基準のサウンドとしなやかなパフォーマンスで注目を集める次世代の本命としてフィーチャー。
さらに、CA7RIEL & Paco Amoroso、Royel Otis、Perfume Genius、Sorry、oronoといった海外を拠点として活動するアーティストがラインアップ。ジャンルも国境も超えてこれからのカルチャーを多角的に照らす。
年末恒例企画の2026年上半期12星座占いや、moxymillの期間限定連載第4弾に加え、龍宮城が登場するグッズ連動の人気連載企画『CULTURE STUDIO』も掲載される。
