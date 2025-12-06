格闘技「KNOCK OUT」は6日、都内で「KNOCK OUT.60 K.O CLIMAX2025」（30日、国立代々木競技場第2体育館）の公開練習を行った。

ISKA世界スーパーフェザー級王者の龍聖と対戦する元K―1系王者の玖村修平（29＝K―1ジム五反田チームキングス）は「龍聖選手の試合の翌日にオファーをもらったので対策はすでに立てていて、あと3週間くらい、しっかりあと6割くらいだと思うが、仕上げていきたい」と最終調整に入った。龍聖対策は「バッチリになってきているので、あとは自分を研ぎ澄ましていくだけ」と万全に近い。公開練習ではミット打ちで力強さを強調。「ミットのパワーなかったですか。パンチとか蹴りとかのパワーは分からないですけど、僕の魂のパワーかな。向かい合って龍聖選手に僕の魂のパワーをぶつけたい」と打倒・龍聖に燃える。

会見でライオンとウサギに例えていたことには「ウサギでも魂とか根性を見せたら、ライオン対ウサギはライオンが勝つと思うが、それをひっくり返すような魂を見せたい。ひっくり返すのを見せたい」と下克上することを誓う。決着については「龍聖選手はデフェンスもできるので、倒れない選手だと思うので、それを僕が倒して、年末に一気に盛り上げたいと思う。テクニックだと勝てない。それを飲み込むパワー、全てのパワーでKO狙ってきていると思うので逆に倒すと盛り上がると思う」とKO決着を宣言していた。