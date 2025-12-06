平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」×『渡くんの××が崩壊寸前』MV解禁
アニメ『渡くんの××が崩壊寸前』と、平手友梨奈が担当する第2クールのエンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」のコラボMVが公開された。クライマックスに近づく作品の魅力を伝える映像になっている。
【動画】公開された平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」アニメMV
今回、すれ違い続ける主人公の渡直人(CV.梅田修一朗)と幼馴染の館花紗月(CV.矢野優美華)の想いが結ばれた第21話の放送を記念して、平手が担当している第2クールエンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」とのコラボMVが解禁。
明るくキャッチーな楽曲とは裏腹に、不安定な恋心を抱えた女の子の歪な恋愛表現を描いた歌詞が、第1話から最新話までの紗月の揺れ動く感情と重なる構成となっている。
