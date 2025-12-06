◇明治安田J1リーグ第38節 岡山2―1清水（2025年12月6日 IAIスタジアム日本平）

今季限りで清水を退団するMF乾貴士（37）が、1―2で敗れた最終節・岡山戦後のセレモニーで涙ながらにサポーターへ感謝の思いを語った。

アイスタに集まった満員のサポーターへのあいさつに感極まった。「今季限りで清水エスパルスを退団することになりました」と改めて自らの口でサポーターに報告すると涙を浮かべ、言葉を詰まらせた。スタンドからは何度も温かい拍手が送られ、乾もそれに応えるように「こんな問題児を拾ってくれてありがとうございました」と感謝を伝えた。

「ここを離れるのは本当につらいですし、アイスタと皆さんの前でもっとプレーしたかった」と惜別の言葉を口にした上で、改めて現役続行を明言。「何度か今シーズン引退も考えた。こんな形で引退はしたくないのでもうちょっと頑張りたいと思います」と来期以降に力を込めた。

最後に「これからも僕は清水エスパルスを愛しています。本当に3年半ありがとうございました」とあいさつを締めるとサポーターから大きな声援が送られた。