『北斗の拳』新キャスト発表！シン役は遊佐浩二＆ユリア役は早見沙織 PV解禁
アニメ『北斗の拳』の完全新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』（2026年に放送・配信）の最新PV＆新キャスト情報が発表された。シン役を遊佐浩二、ユリア役を早見沙織が担当する。
【画像】どんな表情だよ…号泣するユリア 公開された『北斗の拳』場面カット
公開されたPVでは、ケンシロウの宿命の相手である南斗聖拳の使い手・シンや、シンに奪われたケンシロウの婚約者・ユリアの姿が初公開となった。
今回の新作アニメは原作漫画『北斗の拳』生誕40周年を記念して制作されるもの。作アニメは映画『真救世主伝説 北斗の拳』第五部 ZERO ケンシロウ伝（2008年公開）以来、18年ぶりで、新スタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すこと無く忠実に映像化していく。
原作漫画『北斗の拳』は、『週刊少年ジャンプ』で1983年〜1988年にかけて連載された作品で、最終戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが、愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿を描いたストーリー。
今でも多くの読者に愛されており、コミックスの累計発行部数は全世界で1億部を突破。テレビアニメ化（1984〜87年、1987〜88年）や劇場版アニメ化（1986年、2006年、2007年、2008年）、ミュージカル化（2021年）もされ、社会現象化した作品が、2023年9月13日に40周年を迎えた。
■キャスト
ケンシロウ：武内駿輔
バット：山下大輝
リン：M・A・O
シン:遊佐浩二
ユリア：早見沙織
ジャギ：高木渉
トキ：最上嗣生
ラオウ：楠大典
■遊佐浩二コメント
Q1.本作への意気込み。
まさか自分が十代の頃読んでいた『北斗の拳』に出演させていただけるとは、思っておりませんでした。これまで多くの人に愛され、さまざまな形でメディア化されている作品ですので、非常に緊張しています。今回はまた新たな形でアニメ化されましたので私としても期待しております。そして漫画から自分の感じた「シン」を表現させていただきました。頼もしい共演者の方々と作り上げた新しい『北斗の拳』を見届けていただけますとありがたいです。
Q2.「北斗の拳」のお気に入りのセリフ。
「欲望、執念だ！」
Q3.好きなキャラクター。
それはもう、今回でシンになりました！
Q4.「北斗の拳」との出会い。
まだ読み切り作品の頃で、舞台が現代だったお話を初めて読んで気になっておりました。連載が始まったのも学生時代でしたので夢中で毎週楽しみにしてました。
Q5.世紀末の世を生き抜くために必要なことは？
まず自分の意思を強く持つことでしょうか。そして「欲望、執念」です（笑）
■早見沙織コメント
Q1.本作への意気込み。
世界中から愛され続けてきた「北斗の拳」に関わらせていただけるということが大変光栄で、緊張とともに気合を入れて臨ませていただきました。ユリアという人が持つ、深い優しさと愛、そして芯の強さや覚悟を、声でも表現できたらと思っております。ケンシロウをはじめ、それぞれのキャラクターとの掛け合いもぜひ、ご注目いただけますと嬉しいです。
Q2.「北斗の拳」のお気に入りのセリフ。
ユリアのセリフでは「このわたしの命でこの世に光をもたらすのであれば…さあ天へ送ってください」が、原作の絵も相まって印象的でした。また、 「お前はもう死んでいる」は、あまりにも有名なセリフで色々な場所で耳にする事がありましたが、原点に触れた…！と感動しました。
Q3.好きなキャラクター。
ケンシロウです。圧倒的な強さを持ち、多くの困難を経験しながらも優しさと情を心に宿した人で、格好良いなと思います。
Q4.「北斗の拳」との出会い。
物心つくころには作品の存在を知っていたような気がするので、最初の出会いは記憶が曖昧ですが、メディアを通じてケンシロウたちの映像やセリフ、声に触れていたことは確かです。今回関わらせていただくにあたって、改めてしっかりと原作に触れました。
Q5.世紀末の世を生き抜くために必要なことは？
自分1人では生き抜けないと思うので、仲間と…あとは殺伐とした中でも心は荒みきらないようにしたいなと思います。
【画像】どんな表情だよ…号泣するユリア 公開された『北斗の拳』場面カット
公開されたPVでは、ケンシロウの宿命の相手である南斗聖拳の使い手・シンや、シンに奪われたケンシロウの婚約者・ユリアの姿が初公開となった。
今回の新作アニメは原作漫画『北斗の拳』生誕40周年を記念して制作されるもの。作アニメは映画『真救世主伝説 北斗の拳』第五部 ZERO ケンシロウ伝（2008年公開）以来、18年ぶりで、新スタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すこと無く忠実に映像化していく。
今でも多くの読者に愛されており、コミックスの累計発行部数は全世界で1億部を突破。テレビアニメ化（1984〜87年、1987〜88年）や劇場版アニメ化（1986年、2006年、2007年、2008年）、ミュージカル化（2021年）もされ、社会現象化した作品が、2023年9月13日に40周年を迎えた。
■キャスト
ケンシロウ：武内駿輔
バット：山下大輝
リン：M・A・O
シン:遊佐浩二
ユリア：早見沙織
ジャギ：高木渉
トキ：最上嗣生
ラオウ：楠大典
■遊佐浩二コメント
Q1.本作への意気込み。
まさか自分が十代の頃読んでいた『北斗の拳』に出演させていただけるとは、思っておりませんでした。これまで多くの人に愛され、さまざまな形でメディア化されている作品ですので、非常に緊張しています。今回はまた新たな形でアニメ化されましたので私としても期待しております。そして漫画から自分の感じた「シン」を表現させていただきました。頼もしい共演者の方々と作り上げた新しい『北斗の拳』を見届けていただけますとありがたいです。
Q2.「北斗の拳」のお気に入りのセリフ。
「欲望、執念だ！」
Q3.好きなキャラクター。
それはもう、今回でシンになりました！
Q4.「北斗の拳」との出会い。
まだ読み切り作品の頃で、舞台が現代だったお話を初めて読んで気になっておりました。連載が始まったのも学生時代でしたので夢中で毎週楽しみにしてました。
Q5.世紀末の世を生き抜くために必要なことは？
まず自分の意思を強く持つことでしょうか。そして「欲望、執念」です（笑）
■早見沙織コメント
Q1.本作への意気込み。
世界中から愛され続けてきた「北斗の拳」に関わらせていただけるということが大変光栄で、緊張とともに気合を入れて臨ませていただきました。ユリアという人が持つ、深い優しさと愛、そして芯の強さや覚悟を、声でも表現できたらと思っております。ケンシロウをはじめ、それぞれのキャラクターとの掛け合いもぜひ、ご注目いただけますと嬉しいです。
Q2.「北斗の拳」のお気に入りのセリフ。
ユリアのセリフでは「このわたしの命でこの世に光をもたらすのであれば…さあ天へ送ってください」が、原作の絵も相まって印象的でした。また、 「お前はもう死んでいる」は、あまりにも有名なセリフで色々な場所で耳にする事がありましたが、原点に触れた…！と感動しました。
Q3.好きなキャラクター。
ケンシロウです。圧倒的な強さを持ち、多くの困難を経験しながらも優しさと情を心に宿した人で、格好良いなと思います。
Q4.「北斗の拳」との出会い。
物心つくころには作品の存在を知っていたような気がするので、最初の出会いは記憶が曖昧ですが、メディアを通じてケンシロウたちの映像やセリフ、声に触れていたことは確かです。今回関わらせていただくにあたって、改めてしっかりと原作に触れました。
Q5.世紀末の世を生き抜くために必要なことは？
自分1人では生き抜けないと思うので、仲間と…あとは殺伐とした中でも心は荒みきらないようにしたいなと思います。