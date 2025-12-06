日テレNEWS NNN

■全国の天気
太平洋側は、高気圧に緩やかに覆われ、晴れる所が多いでしょう。お出かけ日和になりそうです。西日本を中心に、空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いにご注意ください。日本海側は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、北陸や北日本の日本海側は雨が降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。朝の気温は5℃前後の所が多そうです。西日本では6日より高く、ほぼ平年並みの冷え込みとなるでしょう。日中の気温は全国的に6日より高く、西・東日本は15℃以上、九州では20℃くらいまで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　3℃（＋4　11月上旬）
仙台　　　3℃（±0　平年並み）
新潟　　　4℃（＋2　平年並み）
東京都心　3℃（±0　12月下旬）
名古屋　　3℃（＋2　12月中旬）
大阪　　　6℃（＋3　平年並み）
広島　　　6℃（＋5　平年並み）
高知　　　4℃（＋3　12月中旬）
福岡　　　6℃（＋3　12月中旬）
鹿児島　　7℃（＋3　12月中旬）
那覇　　　18℃（＋2　平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　9℃（＋3　11月中旬）
仙台　　　14℃（＋2　11月中旬）
新潟　　　15℃（＋4　11月中旬）
東京都心　15℃（＋4　11月下旬）
名古屋　　15℃（＋3　11月下旬）
大阪　　　16℃（＋3　11月下旬）
広島　　　17℃（＋4　11月中旬）
高知　　　17℃（＋1　11月下旬）
福岡　　　19℃（＋4　11月中旬）
鹿児島　　20℃（＋4　11月中旬）
那覇　　　24℃（＋1　11月下旬）

■全国の週間予報
8日は、北海道で雪、東北日本海側や北陸で雨の降る所が多いでしょう。9日以降は、東北や北陸でも雪の所がありそうです。太平洋側は、しばらく晴れる日が続き、空気の乾燥が進みそうです。気温は、8日は全国的に高く、関東から九州は18℃前後まで上がりそうです。東北でも10℃から15℃くらいまで上がるでしょう。9日以降は、北日本や東日本で平年並みかやや低く、師走らしい寒さになりそうです。