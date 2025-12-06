■全国の天気

太平洋側は、高気圧に緩やかに覆われ、晴れる所が多いでしょう。お出かけ日和になりそうです。西日本を中心に、空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いにご注意ください。日本海側は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、北陸や北日本の日本海側は雨が降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。朝の気温は5℃前後の所が多そうです。西日本では6日より高く、ほぼ平年並みの冷え込みとなるでしょう。日中の気温は全国的に6日より高く、西・東日本は15℃以上、九州では20℃くらいまで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（＋4 11月上旬）

仙台 3℃（±0 平年並み）

新潟 4℃（＋2 平年並み）

東京都心 3℃（±0 12月下旬）

名古屋 3℃（＋2 12月中旬）

大阪 6℃（＋3 平年並み）

広島 6℃（＋5 平年並み）

高知 4℃（＋3 12月中旬）

福岡 6℃（＋3 12月中旬）

鹿児島 7℃（＋3 12月中旬）

那覇 18℃（＋2 平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 9℃（＋3 11月中旬）

仙台 14℃（＋2 11月中旬）

新潟 15℃（＋4 11月中旬）

東京都心 15℃（＋4 11月下旬）

名古屋 15℃（＋3 11月下旬）

大阪 16℃（＋3 11月下旬）

広島 17℃（＋4 11月中旬）

高知 17℃（＋1 11月下旬）

福岡 19℃（＋4 11月中旬）

鹿児島 20℃（＋4 11月中旬）

那覇 24℃（＋1 11月下旬）

■全国の週間予報8日は、北海道で雪、東北日本海側や北陸で雨の降る所が多いでしょう。9日以降は、東北や北陸でも雪の所がありそうです。太平洋側は、しばらく晴れる日が続き、空気の乾燥が進みそうです。気温は、8日は全国的に高く、関東から九州は18℃前後まで上がりそうです。東北でも10℃から15℃くらいまで上がるでしょう。9日以降は、北日本や東日本で平年並みかやや低く、師走らしい寒さになりそうです。