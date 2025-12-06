11月28日、上海でおこなわれた音楽イベントで、『ONE PIECE』の主題歌で知られる歌手の大槻マキが、パフォーマンスを強制終了されたできごとは多くの人に衝撃を与えた。当日、なにが起きたのか、イベントの主催会社に見解を聞くと──。

問題となったのは、上海の西岸ドームアートセンターで開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」。大槻がステージで歌唱中の動画が、SNSで拡散されている。

「客席に向けてコールレスポンスをしていたところ、会場の照明が突然落ち、音楽も停止したのです。真っ暗になった会場からは『えっ？』『大丈夫？』と動揺する観客の声が聞こえ、明転すると、駆けつけた2人のスタッフが大槻さんに何かを説明し、ステージの袖へ促され、そのままイベントは中止になったのです」（スポーツ紙記者）

アーティストの歌唱を強制終了させる衝撃的な光景は、SNSで拡散され、大きな波紋を呼ぶことになった。11月29・30日にはアイドルグループ「ももいろクローバーZ」やロックバンド「ASH DA HERO」らの出演も予定されていたが、所属事務所の公式ホームページで「やむを得ない諸事情」を理由に中止が発表された。

「高市早苗首相の台湾有事発言以降、ゆずやJO1、浜崎あゆみさんなど、日本人アーティストの中国公演が相次いで中止になっており、中国当局による影響が懸念されています。

ただ、大槻さんの場合、イベントを開催したにもかかわらず、ステージでパフォーマンスを披露している最中に突然中止になったため、腑に落ちない人も多かったのでしょう」（芸能記者）

“歌唱中止騒動” は波紋を呼んだが、Xでは

《バンダイナムコはどこまで事情を把握していて、なぜイベント自体は継続のままなのか》

《上海でのバンダイナムコのイベントでの事、日本の公式発表はまだですか？》

など、イベントを主催したバンダイナムコに疑問を抱く声もあがっている。

「出演するアーティストの事務所から中止が発表されましたが、バンダイナムコは中止に至った経緯を公表していません。大槻さんが出演した日は、上海まで足を運ぶアーティストや観客も多かったでしょうから、中止についてどのように案内したのか、気になる人も多いのでしょう」（同）

本誌「Smart FLASH」が、イベントが中止になった理由と、アーティストや観客に対してどのような対応をしたか、バンダイナムコホールディングスに問い合わせたところ、

「今回いただきましたご質問につきましては、誠に恐れ入りますが回答を控えさせていただきたく存じます」

という回答だった。

アーティストのパフォーマンスを一方的に中断させるような事態が、二度と起きてはならない。