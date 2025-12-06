1枚でもレイヤードでもOK！【ZARA】40・50代が頼れる♡「シャツワンピ」

冬コーデを楽しむなら、1枚でもサマになりレイヤードもおしゃれに決まる、シャツワンピに注目してみて。今回は、ミドル世代に似合いそうなデザインを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。オンオフ問わずきれいめに着回しやすいものと、カジュアルに着やすいものを紹介するので、ぜひどちらも冬コーデに取り入れてみて。

メリハリのある着こなしが叶いそうなベルト付きワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION ベルト付きシャツワンピース」\15,990（税込）

美シルエットを演出しやすい、ウエストマークできるシャツワンピ。暖かみのあるウールブレンド素材で、冬でも1枚でサマ見えが期待できます。トレンドのブラウンカラーも上品で、オンオフ問わず大人の着こなしになじみそう。タートルネックトップスをインナーにしたりジャケットを羽織ったり、さまざまなレイヤードコーデも楽しめます。

1枚で旬顔コーデに導くチェック柄ワンピ

【ZARA】「プリーツチェック柄ミディ丈ワンピース」\8,590（税込）

季節感のあるチェック柄を採用したワンピは、シックな配色で大人も取り入れやすそうです。ウエストがシェイプされたデザインで自然にメリハリが出て、野暮ったく見えにくいのも嬉しいところ。1枚で着てブーツ合わせもおしゃれ。ざっくりニットのカーディガンを羽織ったりジーンズを重ねたり、ボタンの留め外しも工夫して、さまざまな着こなしアレンジを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M