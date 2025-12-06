影山優佳、サッカーW杯北中米大会の“日本の課題”語るも「楽しみもたくさんあるグループ」

女優の影山優佳（24歳）が、12月6日に公開されたDAZN公式SNSで、W杯北中米大会における日本の課題について話し、「1サッカーファンとしては楽しみもたくさんあるグループ」と笑顔で語った。



W杯北中米大会の組み合わせ抽選会が行われ、日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、そしてウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによる欧州プレーオフを勝ち抜いたチームと対戦することが決まった。



ナインティナイン・矢部浩之、影山優佳、林陵平、柿谷曜一朗、野村明弘らが組み合わせ抽選会のライブ配信を行い、影山はこれまでの日本の戦い方から課題として「カウンターの隙を与えないようにしたい」とコメント。それでも影山は「1サッカーファンとしては楽しみもたくさんあるグループ」と笑顔で語った。