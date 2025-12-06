ローストビーフとは別物！名物「百々福焼」

●奈良県が誇る大人気精肉店『肉のカワイ』の名物「百々福焼き」の魅力を、地元在住のフードアナリストが教えます。

年末年始のおみやげ・お取り寄せにお悩みの方に、奈良県民としてぜひおすすめしたい逸品があります。それが、奈良県桜井市にある山形牛の販売店『肉のカワイ』の名物「百々福焼（ももふくやき）」です。

奈良県民に愛される精肉店「肉のカワイ」（奈良県桜井市）

昭和51（1976）年創業の株式会社カワイは、『純黒毛和牛雌専門店 肉のカワイ』として知られ、奈良県ではかなり有名な精肉店。

実店舗は三輪山を望むのどかな地域にあるのですが、県内はもとより、遠方からも訪れる人が多く、週末やお盆、年末年始は大きな駐車場がいっぱいになるほどの混雑ぶり。平日でも行列必至の人気店です。

そうは言っても、年末年始の忙しい時に奈良まで行けないよ、とお思いの方も多いでしょう。しかしご安心ください。オンラインショップも充実しているので、店舗に行けなくても大丈夫なのです。

オンラインショップでお取り寄せ

百々福焼ロース（店舗販売タイプ）約160g（100g/1,512円）

販売されている牛肉は、山形牛の中から厳選されたA4～A5の純黒毛和牛の雌（めす）のみで、色々な部位の精肉や新鮮なホルモンのほか、コロッケなどの加工品も購入できます。

その中で、お店の名物メニューとなっているのが、「百々福焼（ももふくやき）」です。

「百々福焼」とは、いわゆるローストビーフなのですが、独特の製法で作られるユニークな一品です。

一般的なローストビーフは、牛のモモ肉をレアに焼き、薄く切ってソースをかけていただきますが、百々福焼は、門外不出の秘伝のスパイスでしっかり味付けされているため、スライスしてそのまま美味しくいただけるのです。

外はこんがり、中は美しいピンク色！

中まで火は通っていますが、包丁を入れると中心はピンク色で、じんわり肉汁が滲み出てきます。味わいは濃厚で舌ざわりはしっとりなめらか。パンチの効いたスパイスがお肉の旨味を引き立てていて、お箸がどんどん進みます。

柔らかくてジューシーな百々福焼ロース［食楽web］

もう一つのおすすめポイントは、百々福焼は好みの部位を選べること。オンラインショップでも「モモ」「赤身バラ」「ロース」「上ロース」「ランプ」「イチボ」があり、希少部位の百々福焼を楽しむこともできます（イチボはセット販売のみ）。

味わいとしては「モモ」はヘルシーでさっぱり、「ロース」は旨味・甘み・ジューシーさのバランスが良く柔らかい肉質、「ランプ」は濃厚で甘みをより感じる赤身……といった具合に、それぞれ個性があるので、何を選ぼうか迷ってしまうと思います。

そしてオンラインショップでは、「百々福焼」のページで購入したい部位を選ぶと、大小2種類の大きさを選ぶことができます（上ロースは大きさを選べません）。

「百々福焼お試しロース」3,980円のパッケージ

100gあたりの単価は部位ごとに異なりますが、それぞれの部位の小サイズを3,000円～4,000円程度で購入できるに大きさに揃えてあり、高価な部位も選びやすくなっています。

初めて注文する人におすすめなのが、「初回限定！百々福焼お試しロース（送料込）」3,980円です。冷蔵便で届けられる地域限定ですが、通常の冷蔵便の送料が1,595円～1,870円であるのに対し、人気No.1の百々福焼ロース（およそ200g）が実質送料900円程度で取り寄せられる計算になり、とてもお得です。

真空パック。冷蔵で賞味期限は約1週間

もっといろんな部位をみんなでワイワイ食べてたい、という人には、「百々福焼食べ比べセット（送料込）」9,180円がオススメ。こちらは「ロース」「赤身バラ」「イチボ」「モモ」の4種類がそれぞれ140～160gずつセットになっていて、冷蔵便なら送料無料。こちらはリピーターにもおすすめです。

百々福焼「ロース」は気分で厚みを変えてみよう！

こちらは厚さ0.2㎝のローストビーフ風

百々福焼は、どの部位も0.2㎝程度の薄切りにするのが基本ですが、お店によると、ロースは0.2㎝で「ローストビーフ風」、0.5㎝で「たたき風」、2㎝で「サイコロステーキ風」になるそうです。筆者は普段はもったいなくて薄切りにしていますが、厚切りにも挑戦してみました。

薄切りのローストビーフ風は、口に入れると甘みのある脂が溶け出し、お肉もふわっとほどけるような柔らかさです。野菜を巻いたり、ご飯を巻いて食べても美味しいです。

こちらは厚さ2㎝のステーキ風

そして気になる厚切りのステーキ風はというと、噛み応えがあり、しっかりと口の中でお肉の旨味や甘みを堪能できます。何より気分も贅沢！ 水分の多いサラダよりも、歯ごたえのある蒸し野菜との相性が良いと感じました。

まとめ

実店舗は年末年始も営業していますが、不定休もあるので事前にご確認を

最後に、年末年始は実店舗が大変混雑する影響で、オンラインショップにもお休みの期間があります。今年、2025年の最終営業は12月9日（火）ま。新年は2026年1月11日（日）10時頃からスタートします。

急がずに、ゆっくりオンラインページを読み込んでから、新年最初のごちそうを注文してももいいかもしれません。奈良のイチ押し“うまいもん”「百々福焼」、ぜひ試してみて下さいね！

●SHOP INFO

株式会社カワイ（純黒毛和牛雌専門店「肉のカワイ」）

住：奈良県桜井市芝1005番

TEL：0744-42-2981

営：9:30～18:30

休：火曜

※祭日・お盆・年末年始は不定休。ホームページで案内あり

https://www.momofukugyu.jp/

●著者プロフィール

昆屋知杜（こんやちもり）

奈良生まれ奈良育ち。地方創生食文化大使、2級フードアナリスト。約10年の東京生活を経て、鹿恋しさにUターン。趣味は美味しいお店や雑貨屋めぐり。最近は野菜の取り寄せにハマり気味。