◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

Ｊリーグの野々村芳和チェアマンが、鹿島の優勝を祝福した。

「鹿島アントラーズの皆さま、２０２５明治安田Ｊ１リーグ優勝、誠におめでとうございます。Ｊリーグ歴代最多となる９回目のチャンピオンの栄光に輝きました。

今季から指揮を執る鬼木達監督のもと、２２試合連続得点に表されるように鈴木優磨選手やレオセアラ選手ら攻撃陣の活躍と、早川友基選手や植田直通選手をはじめ、僅差での勝利にも大きく貢献した守備陣の安定感が際立ちました。就任１年目ながらリーグ最多の通算５回目の優勝監督となられた鬼木監督の手腕を称えます。

今年はトップ、ユースともに好成績をおさめ、鹿島アントラーズ躍進の一年となりました。トップチーム、フロント、アカデミーが連携し、クラブの隅々に常勝のメンタリティーを浸透させ、サッカー哲学の継承に努められていることが大きく実を結びつつあります。各年代に代表選手を数多く輩出するアントラーズの挑戦は、日本サッカー全体の強化育成にも大きく貢献しています。

今シーズン、クラブ歴代最多となる平均２万７０００人を超える方が来場され、ファン・サポーターの応援も大きな後押しとなったことと思います。鹿島アントラーズはメルカリスタジアムのある鹿行（ろっこう）地域全体に多くの人の流れをつくるべくスポーツツーリズムにも注力しており、クラブの躍進とともにさらなる交流拠点となることが期待されます。

鹿島アントラーズは、クラブ創設５０周年となる２０４１年までに実現したいビジョンの一つに『アジアの盟主となる』ことを力強く掲げ、挑戦のプロセスを歩まれています。そのためにはリーグ全体のさらなる発展が不可欠であり、クラブとリーグが一丸となって歩みを止めずに成長を続けてまいります。

最後になりますが、ここまでクラブを築き上げられた全ての皆さまへ心より敬意を表します。鹿島アントラーズのますますの活躍を、大いに期待しています」とコメントした。