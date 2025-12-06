◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が６日、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。昨年５月に東京ドームでＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に判定負けして以来、２度目の世界挑戦。ＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝との対戦へ「ここまで思った通りのトレーニングを積んできている。モチベーションだけでここまで頑張ってこられたぐらいの勢い。モチベーションはマックスです」と意気込みを語った。

ここまで同じ興行に出場するＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝、同門の田中将吾、大みそかにＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦に臨む吉良大弥（２２）＝志成＝らとスパーリングを重ねた。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「１回目に世界挑戦した時よりも、１０倍は調子がいいんじゃないかなと感じている」と仕上がりに太鼓判。桑原も、ユーリ阿久井戦を「１００」とした場合の現在の状態について「１０倍なんで１０００です」と豪語。「１度目の（世界挑戦の）時は、やっぱり初めてだったんでふわふわしてる気持ちがあった。今回２度目ということで、ここまで落ち着いて試合に向けて練習を積めている」と語った。

オラスクアガについて、松本好二トレーナーは「攻撃的でもあるし、チャンピオンのペースにさせたら怖い。その辺の駆け引きで拓が上回って、チャンピオンの良さを殺してくれれば勝ち筋も見えてくる」と分析。桑原は「相手の嫌なところをどんどん突いて、相手をイライラさせる展開にしたい。ＫＯでも判定でも競った試合でも、とにかく勝ちをもぎとる。そういうイメージですね」と話し、勝敗のポイントについて「大事になってくるのは前半と、中間距離での攻防だと思う」と挙げた。

先月、同じ９５年生まれで同門の井上拓真（２９）が那須川天心（２７）＝帝拳＝を下して世界王者に返り咲いた。桑原は「やっぱりボクシングって素晴らしいなと思った。夢とか感動を与えてくれる２人のすごい試合だった。すごい刺激にもなりました」と話す一方で、天心戦後の一夜明け会見で９５年組からの連絡について「連絡は特に（ない）。普段とかも取り合う仲ではないので」と話していた拓真にモノ申した。

「拓真が一夜明け会見で、誰からも連絡来てないと言ってるのを見てグサっときた。あれ？ って。僕から『おめでとう』と送って、すぐ『バトンをつないだよ』と返信もらったんですけど。それについて多分記憶が飛んでるみたいで、ちょっとショックでした（笑）」

大橋会長は「大橋ジムも、井上拓真が天心に勝ち、桑原が勝って、次に（井上尚弥が防衛戦を行う）サウジアラビアにつなげていきたい。ここで勢いづけていきたいと思います」と期待した。桑原が、拓真から受け継いだバトンを尚弥へとつなげる。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原拓が１４勝（９ＫＯ）２敗。