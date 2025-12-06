2025年12月5日（木）から12月25日（水）までの期間、東京ミッドタウン日比谷で開催される「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」に、期間限定のドーナツショップ「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」がオープン！

クリスマスイルミネーションをさらに盛り上げる、見た目にも色彩華やかなプラントベース（植物由来）のドーナツを販売。

卵・乳製品・小麦・白砂糖を使用しないギルトフリーなスイーツは、健康志向の方や3大食品アレルギーに配慮した選択を大切にする方へのクリスマスギフトとしてもおすすめです。

東京ミッドタウン日比谷「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」

場所：東京ミッドタウン⽇⽐⾕ ⽇⽐⾕ステップ広場（⼤階段上）

期 間：2025年12⽉5⽇（⾦）〜12⽉25⽇（⽊）

営業時間：15:00〜20:00 ※12/23〜12/25は20：30まで営業

運 営：TORIKAI CAFE

「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」は、植物由来の食材にこだわったスイーツブランド「Vee Sweets」がプロデュースする、期間限定のドーナツショップ。

プラントベースにこだわりながらも優しい美味しさを追求したVee Sweetsのドーナツを体を温めるホットドリンクと共に提供します。

クリスマスドーナツ

価格：各520円

クリスマス期間限定のドーナツは4種類がラインナップ。

エターナル・ハート（ココナッツ）と

エターナル・ハート（ショコラ）は、東京ミッドタウン⽇⽐⾕限定フレーバー。

ストロベリー・イルミネーションと、

ミント・イルミネーションはおしゃれなマーブル模様が魅力です。

ドリンク

価格：コーヒー（HOT/ICE）、グリューワイン他 480円〜

ドーナツと一緒に楽しみたいドリンクも販売。

グリューワインはイルミネーションを見ながらのひとときにぴったりです。

イルミネーションを彩るドーナツショップ！

東京ミッドタウン日比谷「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」の紹介でした。

