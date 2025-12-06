格闘技「KNOCK OUT」は6日、都内で「KNOCK OUT.60 K.O CLIMAX2025」（30日、国立代々木競技場第2体育館）の公開練習を行った。

KNOCK OUT−REDライト級王者ゴンナパー・ウィラサクレック（タイ）に挑戦する2階級制覇王者の久井大夢（20＝TEAM TAIMU）はトレーナーの父・淳平氏を相手にスピード感あふれるミット打ちを披露。1発のある強敵を前に「このスピード感だったりはこういうところから来ている。キレだったり、自分の一瞬の瞬発力を楽しみに見てほしいです」とPRする。

今回も倒せる秘密兵器を用意。「常に毎試合、倒せるものは何個か用意しているので今回も倒します」と強豪相手も関係ない。

久井はゴンナパーと同じタイ人のロムイーサン・TIGER REONに2敗しているが「タイ人とやっている中でも、いろんなパターンで経験を積んでやってきているので、お父さんとのミットの中で対策も、倒せる技も用意しているので、楽しみにしてほしいです」と自信を見せた。

広島のTRASHキックボクシングジムに出稽古し、首相撲やフィジカルを徹底して強化した。広島ではぱんちゃん璃奈とも練習をし「（ぱんちゃんが）ミットをしているのもちょこちょこ見ていたので、スピード感やキレのあるミットをしていたので、いい感じに仕上がっていたんじゃないかなと思います」と太鼓判を押していた。