この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏がロールモデルの本質を議論!『【衝撃】あの人のロールモデルが判明!?㊙︎ノートでカリスマモデルを超え経営者まで躍進!THE VOTE #2』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が『【衝撃】あの人のロールモデルが判明!?㊙︎ノートでカリスマモデルを超え経営者まで躍進!THE VOTE #2』を公開した。人生の指針となる「ロールモデル」について、有名人と身近な人のどちらを選ぶべきか、多様な視点から議論が交わされている。



番組ではまず、人生の目標を具体的にイメージさせる手本として「ロールモデル」を定義した。タレントの鈴木奈々氏は、自身のロールモデルがモデルの益若つばさ氏であったと明かした。鈴木氏は益若氏のファンとして参加した握手会で、益若氏本人から直接スカウトされたことが芸能界入りのきっかけだったという。ロールモデルの存在が人生を大きく変えた実例として語られた。



一方、益若氏は自身の成功戦略について、読者モデル時代に「雑誌で一番売れている人たちの良いところを書き出した」と分析した。さらに「この人たちには出来なくて自分が出来ること」を突き詰めることで、独自の個性を確立していったという。この発言にお笑い芸人のDen氏は「マジのカリスマじゃないか」と驚きを示した。



議論が深まる中、田口尚平アナウンサーは「こうはなりたくない」という人物を参考にする"逆ロールモデル"の有効性を主張した。しかしこれに対し益若氏は「良い人だけど印象に残らない人になる」と指摘し、失敗を避けるだけでは個性が失われる危険性があると述べた。



番組では街頭インタビューも交え、身近な人を選ぶ利点として「現実的な学びが多い」点、有名人を選ぶ利点として「目標が高くモチベーションが持続する」点がそれぞれ示された。また、複数のロールモデルを目的別に使い分ける柔軟性の重要性も論じられた。



最終的に、出演者からは「理想の人を超えろ」(脱・税理士の菅原氏)、「目標別で分ける」(神谷明采氏)といった意見が出された。益若氏は「自分がロールモデルにされるモデルになる」ことを目指すべきだと提言し、他者の手本となることで自己を律し、成長できるという考えを示して議論を締めくくった。



ロールモデル選びに迷う若手社会人や自己成長を志向する人々にとって、本議論は目標設定と成長戦略の多角的な視座を提供するものである。