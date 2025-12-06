格闘技「KNOCK OUT」は6日、都内で「KNOCK OUT.60 K.O CLIMAX2025」（30日、国立代々木競技場第2体育館）の公開練習を行った。

初のUNLIMITEDルールで初参戦の元K―12冠王者の大雅（29＝TRY HARD GYM/リバーサル横浜グランドスラム）は「UNLIMITEDルールでもMMAでも見せたいのは打撃なので。しっかり打撃で相手より上回って、レベルの違いを見せてしっかりKOしたいと思います」と意気込んだ。

ミットを持った兄でTRY HARD GYM代表のHIROYAは「総合格闘技に転向して大雅に一番合うルールじゃないか。総合格闘技の練習としてというよりはこのルールにどれだけ適応できるかという姿を見せるかだと思う」と期待する。

前回に比べて大雅は「本当に僕がやるべきスタイルというのは、今回のルールの範囲内の動きだと思うので。今、一番強い自分を見せられるのは今回のルールだと思うので、思いっきり、何も考えずに倒しに行きたいです」と自信をのぞかせた。対戦相手には「強いタイ人だなと思ったのと、相手もアグレッシブにくる選手なんで、勝負したいな。総合の練習でどれだけできたか。タックルのフェイントからの打撃とか見せられたら」と自ら成長した姿を見せたいところだ。