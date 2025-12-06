富山地方鉄道の今後について考えようと滑川市は、きょうから住民との意見交換会を開いています。この中で市は、本線の早月川橋梁の架け替え工事に最大で85億円がかかるという試算を示しました。



意見交換会はきょう、滑川市の2か所で開かれ、このうち中加積地区と山加積地区からは住民およそ30人が出席しました。



はじめに、市の担当者が、本線の滑川・新魚津間の存続に必要とされる費用のうち、建設から90年近く経ち、老朽化した早月川の橋の架け替えにおよそ30億円から最大で85億円がかかるという試算を公表しました。





住民「（並行区間の）線路をあいの風とやま鉄道に乗り入れするのはどうだろうというのが親子で話した意見」住民「プラスアルファの収入を考えないと、このまま存続させて、滑川市・魚津市、富山県、富山市が何千万円ずつ出すといっても続かないと思う」地鉄本線をめぐっては、県と沿線自治体の支援により、来年度の廃止は見送られる見込みとなった一方、それ以降の存廃については議論が続いています。市は、きょうから21日まで市内全域で意見交換会を開く予定です。