STARTO ENTERTAINMENTは6日、同社所属タレントが旧ジャニーズ事務所時代に行っていた、年末恒例のカウントダウンコンサートを開催すると発表した。タイトルは「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」で今月31日に東京ドームで開催される。

開催は22年末以来、3年ぶり。この発表を受け、X（旧ツイッター）では「カウコン」がトレンド入り。SNSでは「カウコン決まって神」「復活！！！！」「配信お願いします！」などと反響が相次いだ。

同日夜に放送される「NHK紅白歌合戦」にはKing＆PrinceとSixTONESが出演する。SixTONESは千葉・幕張メッセで開催される年越しイベント「COUNTDOWN JAPAN 25／26」に午後4時50分から出演予定。終了後には「某所」から中継で紅白歌合戦に出演し、終わり次第、東京ドームでのカウコンに参加する大移動。SNSでは「某所は東京ドーム？」「フェス→紅白→カウコンw」「大みそかのスケジュールエグい」「三が日は休んでください」などと驚く声も相次いだ。都内と千葉の往復だけでも、単純計算で約70〜80キロの距離を移動することになる。

カウコンの出演はNEWS、Hey！Say！JUMP、Kis−My−Ft2、timelesz、中島健人、A．B．C−Z、King＆Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！groupの全12組。