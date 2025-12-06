今年５月に第１子が誕生し、父となった俳優・吉田栄作が６日、カンテレ「おかべろ」に出演。出産や子育てについて語った。

吉田は１７年１１月放送のＴＢＳ系ドラマ「今野敏サスペンス 確証〜警視庁捜査三課」で、ベテラン刑事と相棒役として初共演した女優・内山理名（４４）と２０２１年１１月２１日に結婚（※吉田は再婚）。１３歳差婚でも話題となった。

赤ちゃんの誕生について「これは感動しましたね」と振り返り、「生まれるタイミングって分かってるじゃないですか。だからだいぶ前から仕事あんまり入れないようにしてたんですよ」という。「一番つらいだろう夜中の（ミルク）を僕が担当して。芝居のけいこが始まるまで。バツっと（スケジュールを）空けてた」と出産直後の「３時間に１回」のミルク担当を自身が率先してやっていたことを明かした。

内山との出会いについても「共演です」「２時間の単発の（ドラマ）」とさわやかに語り、岡村が「言い方悪いかもしれませんけど、ちょっと狙ってらっしゃった？」とツッコミを入れると、吉田は「言い方悪くないですけど、多分狙ってました」と告白。スタジオに笑いが起こった。

内山との交際について「すぐ分かっちゃう（バレちゃう）じゃないですか」と苦笑し、「（内山の所属事務所から）電話かかってきて。『そうなんですか？』って。『その通りです』って」と内山の事務所からの確認電話に、率直に交際を認めたことを笑顔で明かした。