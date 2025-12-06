巨人前監督・原辰徳さんが総監督を務める「サンリオベースボールアカデミー」が６日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催された。“Ｐｌａｙ Ｓｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をスローガンにした小学生対象の野球教室。９月の同所での第１回は女子限定だったが、今回は都内、横浜市の２２チームから４３１人の少年少女が集まり、高レベルの指導を受けた。

世界へ羽ばたいてほしい、という子供たちへの願いから、講師を務めたのは世界を知るレジェンド。２００９年ＷＢＣ優勝監督の原さんは直前の体調不良により欠席となったが、今回初参加の０６、０９年ＷＢＣ連覇メンバーでアテネ五輪銅の元巨人・小笠原道大さん、１３、１７年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表の元中日・中田翔さん。０４年アテネ五輪銅の元巨人・高橋由伸さん、メッツなどで活躍し、１３年ＷＢＣにも出場した元西武・松井稼頭央さん、米２Ａにコーチ留学経験があり、０１年Ｗ杯投手コーチを務めた元ヤクルトの荒木大輔さん、１６年Ｕ―２３Ｗ杯優勝監督の元巨人・斎藤雅樹さん、プレミア１２やＭＬＢを経験した元DeNA・山口俊さん、１９８８年ソウル五輪銀の元ヤクルト・笘篠賢治さんに、元大洋（現ＤｅＮＡ）の久保文雄さんがコーチアドバイザリー、元日本ハムの杉谷拳士さんが応援リポーターを担った。

中田さんが打撃指導の“お手本ロングティー”で見事なアーチをかけると、選手と観覧者からは大歓声。会場にはサンリオキャラクターのハローキティ、マイメロディ、クロミも登場し、一緒に写真が撮れるチャリティー撮影会に列ができるなど球場内外で大いに盛り上がった。野球用具を必要としている世界の子供たちに贈るための回収活動も実施され、使わなくなったグラブなど６８点が集まった。

主催 報知新聞社

後援 外務省、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）、よみうりランド

特別協賛 株式会社サンリオ

協賛 興和株式会社、株式会社サンリオエンターテイメント

協力 全日本女子野球連盟、全日本軟式野球連盟、株式会社横浜アーチスト

企画運営 スポーツオフィス