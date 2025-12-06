「俺はお前がいないと」熟年離婚を恐れる夫が妻に思いを明かす／ずっと一緒にいられたら1
『ずっと一緒にいられたら1』（小菊えりか/KADOKAWA）第8回【全10回】
【漫画】『ずっと一緒にいられたら』を第1回から読む
頑固で不器用、気持ちを伝えるのが苦手な夫・誠一と、優しく穏やかで家族思いの妻・光子。長年連れ添った2人だが、最近妻の様子がおかしい…まさか熟年離婚の危機!? 誠一は、孫・さつきからアドバイスを聞きながら、不器用ながらも妻の気持ちを取り戻そうと奮闘する。『ずっと一緒にいられたら』は、夫婦の温かく幸せな日常を描いた物語。11月26日に第3巻が発売するのを記念し、ご好評いただいた第1巻を再連載！ さらに第2巻より新たなエピソードを1月末までの期間限定でお届けします。
【漫画】『ずっと一緒にいられたら』を第1回から読む
頑固で不器用、気持ちを伝えるのが苦手な夫・誠一と、優しく穏やかで家族思いの妻・光子。長年連れ添った2人だが、最近妻の様子がおかしい…まさか熟年離婚の危機!? 誠一は、孫・さつきからアドバイスを聞きながら、不器用ながらも妻の気持ちを取り戻そうと奮闘する。『ずっと一緒にいられたら』は、夫婦の温かく幸せな日常を描いた物語。11月26日に第3巻が発売するのを記念し、ご好評いただいた第1巻を再連載！ さらに第2巻より新たなエピソードを1月末までの期間限定でお届けします。