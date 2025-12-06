異世界の栄養剤にハマった社畜リーマン。薬屋ですれ違いざまにイケメン騎士が意味深な一言／異世界の沙汰は社畜次第
『異世界の沙汰は社畜次第』（采和輝：著、八月八：原作、大橋キッカ：キャラクター原案/KADOKAWA）第8回【全9回】
【漫画】『異世界の沙汰は社畜次第』を第1回から読む
近藤誠一郎は、毎日仕事に追われる三十路目前のサラリーマン。聖女召喚計画に巻き込まれ、女子高生とともに異世界に転移してしまう。社畜根性が染みついた近藤は、異世界で衣食住を保証されるも「仕事」を要求。自らの“社畜癖（へき）”から仕事を求めて働き続けるのだが、それが“氷の貴公子”と呼ばれる騎士団長・アレシュと急接近するきっかけに――。働けば働くほど恋愛フラグが立つ!? 2026年1月にTVアニメ放送も決定した話題作『異世界の沙汰は社畜次第』。氷の貴公子×効率厨の社畜が織りなす異世界BLをお楽しみください！ ※最新7巻は10/31より大好評発売中です!!
