松嶋尚美、ショーパンコーデで圧巻脚線美「スタイル良い」「合わせ方がオシャレ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの松嶋尚美が12月5日、自身のInstagramを更新。出演中のテレビ番組「キニナルチョイス」（TBS系／朝9時55分〜10時25分の間の7分間※放送時間は都度変更、一部地域を除く）での個性的なショートパンツスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳タレント「合わせ方がオシャレ」膝上ショーパンコーデで圧巻脚線美
松嶋は「皆様こんにちは」と綴り、出演番組の告知とともに衣装情報を投稿。脚のラインが際立つチェック柄のショートパンツに白のロゴTシャツ、厚底サンダルを合わせた遊び心のあるスタイリングを披露した。
この投稿には「短パン姿が可愛い」「スタイルが良い」「柄ソックスの合わせ方がオシャレ」「衣装情報ありがとう」「個性が光ってる」「脚がすらっとしてて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
