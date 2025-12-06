混雑状況は？ テイクアウトとカフェの注文方法

いま、一番注目度が高いといっても過言ではない、生ドーナツ専門店「I’m donut？」。ドーナツ自身が「I’m donut？（え、わたしドーナツと名乗っていいの？）」と言っちゃうぐらいにドーナツの固定概念を覆したといわれています。今回は、2025年9月にオープンしたばかりの京都店で、人気の秘密を探ります！

関西初出店となる京都店があるのは、阪急京都線京都河原町駅から徒歩約3分とアクセスしやすい繁華街のど真ん中。店内は宇宙をイメージした近未来的なデザインになっています。奥にあるカフェ席の席数は全40席。現状、京都店のテイクアウトはオンライン発券。公式SNSで、朝9時からスタートする「京都店テイクアウト入店受付」のリンクから入って順番待ち受付をします。11月中旬のある平日に試してみたところ、10時の時点で70人待ちでした。ご参考までに。

「あいむくん。ステッカー 」200円

カフェ席は予約制ではないため、店頭に並んで順番待ちします。テイクアウトとカフェは完全にレジの列が別で、カフェ利用で、テイクアウトのドーナツを選ぶことはできません。そのかわり、人気のドーナツ7個を組み合わせた「テイクアウトボックス」（7個入り・2500円）が2種類用意されているので、カフェしつつ、持ち帰りもしたい人はこちらの利用が便利です。



さて、いよいよ人気の秘密に迫ります。「I’m donut？」のドーナツは、できたてにこだわり、生地を丸めて揚げるところから仕上げまで店内で完結。京都オリジナルには、抹茶やほうじ茶、黒胡麻を練り込んだ生地を使ったドーナツも揃います。“生”とはひと味違う“レア”ドーナツは京都生まれで、系列店「AMAM DACOTAN京都」で誕生しました。特徴となるブリオッシュ生地は、バターと卵をたっぷり使うことで軽やかなコクとリッチな風味を持たせたもの。“レア”ドーナツは、その生地にバナナを練り込むことで、“ふんわり”と“しっとり”を併せ持つ独特の食感が生まれ、口にした瞬間にやさしい甘みが広がります。

揚げたてのフレッシュな味を楽しんでもらえるようにと、焼きたてドーナツにひとつひとつクリームを絞るのも人の手で。

カウンターを埋め尽くすように作りたてのドーナツが並べられていきます。その間にもドアの外にはオープン待ちの行列が。一番にずらりと並んだ中からドーナツを選びたくなる気持ち、わかります。

「I'm donut？オリジナル」237円（テイクアウト価格／税込）

一番人気の元祖生ドーナツが「I'm donut？オリジナル」。数種類の小麦とかぼちゃを練り込むという特徴的な生地。それを長時間熟成発酵させて高温で一気に揚げた“生感覚”のドーナツ。軽やかなのにしっとり。初心者の方はまずこれを食べて「ドーナツ？」と頭の中にハテナが浮かぶ感覚を体感してみて。



カウンターには常時約40種類のドーナツが並びますが、カフェで楽しむことができるドーナツの種類は限られていてスイーツ系8種類と惣菜系6種類の計14種類。

左奥「抹茶ラテ ICE」580円 右奥「ストロベリー抹茶ミルク」680円

手づくりの温かみと上質な素材を使った味のよさで、一度食べたら間違いなく心を掴まれます。総勢40種類のドーナツのうち、今回新たに加わったのが、京都店だけのために開発された約10種類の限定フレーバー。そして、今回注文したのは京都限定ドーナツのうちカフェでも食べられる「九条ネギと鶏むね肉の柚子胡椒ゴマだれサンド」です。

「九条ネギと鶏むね肉の柚子胡椒ゴマだれサンド」528円

京都の伝統野菜である九条ネギと鶏むね肉がこぼれんばかりに入ったボリューム満点の「九条ネギと鶏むね肉の柚子胡椒ゴマだれサンド」。特有の甘さと、しっかりとした香りが特徴の九条ネギとしっとりとした鶏むね肉を柚子胡椒の香りと辛みがまとめあげます。美味。

ドリンクメニューを見るとティー系メニューの豊富さに驚きます。抹茶メニューだけで18種類。他にほうじ茶、チャイにも味のバリエーションがあり、充実。

くるくると混ぜて飲むと、ほのかな抹茶とミルクの甘さにストロベリーの甘酸っぱさが加わり、ちょっぴりデザート感覚の贅沢な味わいです。

あれもこれも食べてみたくなる魅力的なラインナップ。「黒胡麻生フレンチクルーラー」「ココナッツわらび餅＆ココナッツクリーム」「みたらし」「京茄子そぼろあん」など京都店限定ドーナツも個性的。東京や九州で食べたことのある人も足を運んでみる価値ありですよ。



■I'm donut？ 京都（あいむどーなつ？ きょうと）

住所：京都府京都市中京区河原町通四条上る塩屋町324

TEL：なし

営業時間：9〜19時（完売次第閉店）、カフェ9〜18時

定休日：不定休

アクセス：阪急京都本線京都河原町駅 徒歩約3分



ほかのフレーバーやグッズを紹介した記事はこちら！

▶▶「京都府 カフェ」の記事一覧はこちらから！



Photo：photo scape CORNER.大粼 俊典

Text：京都ライター事務所 小西尋子



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

