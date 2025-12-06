「今日好き」“きんりの”内田金吾＆多田梨音カップル、見つめ合いにキュン「野球観戦デートをイメージできて」ラブラブコメントに会場悶絶【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した内田金吾と多田梨音が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」人気カップル、ネクタイ引き寄せラブラブランウェイ
プロ野球・広島東洋カープのアイテムを身に着け、腕を組んで登場した2人。ランウェイトップでは目を合わせたり、多田が内田のネクタイを引き寄せたり、ラブラブな姿に歓声が上がった。
トークでは多田が「金吾くんと実際に野球観戦デートをイメージできて行きたいなと思いました」と話し、会場を盛り上げた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「夏休み編2025」にてカップル成立した。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆内田金吾＆多田梨音、腕組みで登場
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
