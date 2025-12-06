謎の美女グループ「CHANCE GALs」川村エミコ＆やしろ優とパフォーマンス クリスマス風制服姿で統一感【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】美女グループ、人気芸人とパフォーマンス
「CHANCE GALs」は元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ。夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
「CHANCE GALs」と一緒に登場したのはお笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優。クリスマスを感じさせるレッドやファーが取り入れられたミニ丈の制服姿で、番組のテーマソング『Go for it!!』を披露した。曲中にはファンサービスも届け、息ぴったりのパフォーマンスで会場を盛り上げた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
