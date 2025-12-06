大原優乃、デコルテ＆美背中際立つキャミワンピ姿披露「可愛すぎる」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】女優・タレントの大原優乃が5日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つキャミソールワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「透明感すごい」キャミワンピコーデ
大原は「映画『天文館探偵物語』昨日は、前夜祭イベントでした」と出演している映画についてつづり、キャミソールワンピースを身に着けた複数のショットを投稿。ふわりとした小花柄のワンピースで、華奢なデコルテと、バックショットでは美しい背中のラインがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「背中まで美しい」「花の妖精」「透明感すごい」「可愛すぎる」「ドキッとした」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
