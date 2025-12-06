彦摩呂、左足負傷で「TGC」初ランウェイならず 川村エミコは入らなかったミニスカ「入るようになりました」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの彦摩呂、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】彦摩呂、サンタ姿で「TGC」登場
ABEMAの新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（毎⽉第1・第3⽔曜⽇23時〜）に講師として出演している彦摩呂。「TGC」初のランウェイを披露するはずだったが、左足の負傷により出演を断念。トークパートにサンタクロース姿で杖をついて登場し「お芝居で転んで負傷しちゃいまして」と明かし、「申し訳ない」と謝罪した。
度々TGCのステージでパフォーマンス出演している川村は「2回前は入らなかったスカートが入るようになりましたー！」と報告。会場からは祝福の声が上がった。これにMCを務めるウエンツ瑛士が「2回前は（チャックが）開いたまま踊っていたからね（笑）」と思い返すと、川村も「そうそう！」と回顧した。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツと中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆彦摩呂、ランウェイ出演断念
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
