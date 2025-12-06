広島カープ・菊地ハルン選手、⽻⽉隆太郎選手とランウェイ闊歩「もっとキャーって言ってもらいたい」ファンへの要望告白【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】プロ野球・広島東洋カープの⽻⽉隆太郎選手と菊地ハルン選手が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】カープ選手2人「TGC」異例の闊歩
広島カープを連想させる鮮やかな赤を取り入れた衣装に身を包み登場した2人。ステージトップでは⽻⽉選手が菊地選手をお姫様抱っこし、会場を盛り上げた。同球団のファンクラブ「赤組」が誕生したことについてMCから「やっぱりファンの方が沢山来ると嬉しいですか？」と尋ねられると、菊地選手は「もっとキャーって言ってもらいたいです」と回答し、会場からは笑いが。また、⽻⽉選手は来シーズンについて「今年は悔しい結果に終わったので、来シーズンは優勝目指して頑張ります！」と意気込んでいた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆⽻⽉隆太郎選手＆菊地ハルン選手、ステージ登場
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
【Not Sponsored 記事】