【7位〜12位】12月7日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

写真拡大 (全6枚)

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蠍座

総合運：★★★☆☆
異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。

恋愛運
恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。

金運
貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。

ラッキーアイテム：ユニセックスの小物

ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】天秤座

総合運：★★★☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。

恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。

金運
少しの値段の違いを気にして、｢安いほうでいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとgood。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。

ラッキーアイテム：ストラップ

ラッキーカラー：ブラック

【9位】乙女座

総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。

恋愛運
趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。

金運
親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。

ラッキーアイテム：指輪

ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】獅子座

総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。

恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。

金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。

ラッキーアイテム：天然石

ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】牡羊座

総合運：★☆☆☆☆
今日のあなたは、人に対してとてもやさしくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。

恋愛運
出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！

金運
予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。

ラッキーアイテム：カットソー

ラッキーカラー：ベージュ

【12位】魚座

総合運：★☆☆☆☆
ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分の中で想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイディアを生かしやすくなるはず。

恋愛運
複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、おしゃれが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。

金運
ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。｢買うべきだ｣と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！

ラッキーアイテム：ミントタブレット

ラッキーカラー：オレンジ