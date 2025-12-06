【7位〜12位】12月7日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蠍座
総合運：★★★☆☆
異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。
恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。
金運
貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。
ラッキーアイテム：ユニセックスの小物
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】天秤座
総合運：★★★☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運
少しの値段の違いを気にして、｢安いほうでいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとgood。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運
趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運
親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】獅子座
総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】牡羊座
総合運：★☆☆☆☆
今日のあなたは、人に対してとてもやさしくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。
恋愛運
出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！
金運
予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。
ラッキーアイテム：カットソー
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】魚座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分の中で想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイディアを生かしやすくなるはず。
恋愛運
複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、おしゃれが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。
金運
ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。｢買うべきだ｣と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！
ラッキーアイテム：ミントタブレット
ラッキーカラー：オレンジ