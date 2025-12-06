【7位〜12位】12月7日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蠍座 総合運：★★★☆☆

異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。



恋愛運

恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。



金運

貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。



ラッキーアイテム：ユニセックスの小物



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。金運貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。ラッキーアイテム：ユニセックスの小物ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】天秤座 総合運：★★★☆☆

たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。



恋愛運

紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。



金運

少しの値段の違いを気にして、｢安いほうでいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとgood。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。



ラッキーアイテム：ストラップ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。



恋愛運

恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。



金運

偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：天然石



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】牡羊座 総合運：★☆☆☆☆

今日のあなたは、人に対してとてもやさしくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。



恋愛運

出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！



金運

予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：カットソー



ラッキーカラー：ベージュ