「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」の意味は？距離があっても使える甘セリフ！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、会えない恋人や好きな人に電話したくなるときに使う韓国語です。

「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。