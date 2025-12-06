「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」の意味は？距離があっても使える甘セリフ！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」の意味は？
「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、会えない恋人や好きな人に電話したくなるときに使う韓国語です。
「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「声が聞きたいです」でした！
「목소리 듣고 싶어요（モッソリ トゥッコ シポヨ）」は、「声が聞きたいです」という意味の韓国語。
「목소리（モッソリ）」は「声」、「듣고 싶어요（トゥッコ シポヨ）」は「聞きたいです」を意味します。
顔は見られなくても、電話で恋人や家族の声だけでも聞きたいときに使えるフレーズです。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部