阪神・藤川球児監督の恩師らが語る、天国に旅立った「ヒロシさん」の”叱らない指導”が遺したもの

11月27日、急性大動脈解離のため、突然天国に旅立ってしまった東北高校野球部前監督の佐藤洋さん。ジャーナリストの島沢優子さんは、著書『叱らない時代の指導術 主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』にて佐藤さんの指導術について綴っていた。そこで、佐藤さんがどのような指導をしたのか、なぜ多くの選手たちや指導者たちから尊敬を集めてきたのかを改めて伝えてもらう。

前編では、選手からも「監督」ではなく「ヒロシさん」と選手からも呼ばれていたという佐藤さんの指導の内容やその思いを、島沢さんがこれまで会って直接聞いたことや東北高校コーチとして佐藤さんとともに指導にあたっていた原拓海さんの証言からお伝えした。後編では「子どもに野球を返す」という佐藤さんの思いの背景と、佐藤さんから影響を受けた青森県弘前学院聖愛高校監督の原田一範さんと、高知商業野球部の元監督・上田修身さんの言葉をお届けする。

選手が自分からやらなければ何も獲得できない

「子どもに野球を返す」

ヒロシさんの原点は、アメリカにある。

ダルビッシュ有の２年時に夏の甲子園で準優勝。春夏通算41回の甲子園出場を誇る名門とあって、指導改革に対する風当たりは強かったはずだ。それでも変革を求めた発端は、小中学生を教えた体験からだ。読売ジャイアンツを32歳で引退後、埼玉県のスポーツメーカーに就職し、会社の事業として立ち上げた野球教室の指導を1997年から始めた。

ところが、練習に来る子どもたちはまったく楽しそうに見えない。コーチに何か言われると、「はいっ」と不自然なほどの大声で返事をするのが気になった。大人に野球をやらされていると痛感した。社外研修で渡米した際、少年チームの練習を見せてもらった。練習が始まっても寝そべっている子がいた。しかも、誰も注意しない。同国のコーチに「あれでいいの？」と眉間にしわを寄せて尋ねると、「いいんだよ。それはあの子の責任だから」と言われた。

「（コーチは）選手が自分からやらなければ何も獲得できないことを知っているんだ」と感じた。例えば米国は日本のように子どもの上達を急がない。骨の成長がある程度止まってから、技術などさまざまなことを教えていた。

これに対し、日本の指導者は勝たなければと考えるからか、ポジションを早くから固定しがちだ。例えば投手であれば肘や肩に負担がかかり、ケガや故障が増える。勝つために早く上達してほしいから、反復練習も多くなる。それに耐えないと上手くならないと指導されるため、その退屈さを我慢して野球に取り組む。その結果、思考停止になって自分で考えられなくなる。ヒロシさんはそう考えた。

「例えばフィギュアスケートの選手。年齢が進むと、難なく成功させていたジャンプができなくなったりする。手足の長さが変わっているのに、そこに自分の感覚が追い付かなくなる。だから小、中、高校まではやり過ぎないほうがいい」と説明してくれた。さまざまなことを、難しい言葉を使わずに解像度高く説明できる人だった。

「野球界はこのままだとダメだと思っていて」

加えて、他者から学ぶ謙虚さを持っていた。

2025年夏の甲子園に4年ぶり3度目の出場を果たした青森県弘前学院聖愛高校監督の原田一範さんは、東北高校の監督になってすぐのヒロシさんから初めてもらった電話を鮮明に覚えている。

「東北高校で監督をすることになりました佐藤洋と申します。いろんな記事を見て、聖愛さんからぜひ勉強したくて電話をしました。野球界はこのままだとダメだと思っていて、覚悟して監督を引き受けました」

電話で意気投合し、仙台に練習試合に言ったら、真剣な顔で言われた。

「子どもたちが好きで始めた野球なのに、いつの間にか大人のものになっている。だから子どもたちに野球を返したい」

それ以来、慶応高校監督の森林貴彦さんも巻き込み、3校で「野球を返す」さまざまな取り組みを展開した。学校ごとの練習試合に3校の選手で混合チームを作って対戦したり、会わなくてもオンラインで3校交流会をした。3監督で「成長至上主義」と名付けたLINEグループを作って情報交換した。

同志の快挙をわがごとのように喜ぶ

ヒロシさんは2人をこころからリスペクトしていた。

2023年夏の甲子園で慶応が優勝した日は「森林さんがやってくれた！これで時代が変わります」とメッセージをくれた。志を同じくしていても、目立った活躍をすると関係性が悪くなるケースは少なくない。しかしヒロシさんは同志の快挙をわがごとのように喜んでいた。そこに嫉妬ややっかみは微塵もない。私利私欲やプライドより、子どもの未来を考えることにこころを砕いた。

私がSNSに書いた追悼投稿にメッセージをくださった方のひとりが、昨夏まで高知商業監督だった上田修身さんだ。選手時代は高知商で主将として80年春の選抜初優勝に貢献。大学卒業後は教員となり、高知市立城北中学校で現阪神監督の藤川球児を指導した。29年間中学校で指導した後、2015年8月に高知商の監督に就任し、18年夏の甲子園では3回戦進出を果たした。

「私もお二人と同じ歳、6月生まれです。昨年7月まで高知商業の監督してました。佐藤君とはFacebookで繋がり連絡し合っており、つい先日もメッセージを送ってました…。悲しいです。お互い監督は退いたけど、これからも野球界のために…と話していました」

こころのこもった感想をもらった私は、上田さんに取材させてもらった。ヒロシさんからどんな影響を受けたのか知りたかった。

「主役は子どもだと佐藤君は言いたかったのではないか」

アプローチしたのは上田さんから。2022年夏にヒロシさんが東北高校の監督になったことをSNSで知った。それ以前から名前を知っていたこと、同い年であることから親しみを感じた。普段は自分から申請しないのに、思い切って友達申請した。堂々と「子どもに野球を返す」と発言する姿に好感が持てた。

「主役は子どもだと佐藤君は言いたかったのではないか。野球は特に監督がクローズアップされますが、そうではないという考えです。多くの監督が彼と同じ気持ちを持っているとは思いますが、口に出して言う人はいなかった。特に髪型を自由にするなど、自分ではできなかったことを、佐藤君は実行していた。そこに違和感を抱くような人間は監督をするべきではないと思うようになりました。それが監督を辞めた理由のひとつでもあります」

率直に明かしてくれた上田さんは監督生活の終盤、「監督が変わらなくては」と感じ、部員に主体性を持たせる取り組みを続けた。練習では「どんなことをやりたい？」と問いかけメニューを考えてもらったり、試合のメンバーで迷ったときは主将らの意見も聞いた。最後は「やり切った感があった。佐藤君たちの取り組みを陰で応援しようと思った」と振り返る。

阪神・藤川球児監督から聞かれたこと

教え子だった藤川が今シーズン、阪神の監督に就任した。中学に入学してすぐのころ、野球部より先にハンドボール部の練習体験に参加したことを知り、「野球をしないなら球児という名前を変えろ」と仲間を介し上田さんが伝えたという逸話がある。

高知県安芸市で行われた秋季キャンプに、上田さんは駆け付けた。食事の席で藤川から「先生、選手がたるんだ時はどうしたらいいですか？」と聞かれた。そこで「話しをしてやらないかん」と答えた。高校生を見てきたなかで、令和の時代を生きる彼らはまず頭で納得しないと動かないと学んだ。しっかりコミュニケーションをとって選手の話を聴く必要性を伝えた。藤川の「指導者が選手を守ってやらなければ」という言葉が嬉しかった。まさにヒロシさんが唱え続けた「選手ファースト」だった。

「僕なんかに言われなくても、球児はわかっていたと思います。彼との会話で、アメリカでの経験が大きかったのだろうと感じました。アメリカでは選手を大事にし、けがをさせないことを重視しています。それには選手の話に耳を傾けることが重要ですから」

藤川阪神は日本一こそ逃したが、堂々のリーグ優勝を飾った。

指導者は優秀な選手を育てることだけが仕事ではない。指導した選手がいかに良い指導者になったか。それこそが、これからの時代は最大の評価軸になるかもしれない。

ヒロシさんの指導「俺たちで継ぎます」

私はと言えば、この８月に上梓した拙書『叱らない時代の指導術 主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』でヒロシさんの指導を伝えた。同書の取材のため今年１月、仙台へヒロシさんを訪ねた。大雪の日で、体に似合わない小さな車で送迎してくれた。雪道とはいえあまりにのろのろ走るので「もうちょいスピード出せば？」といじったら「事故にでも遭わせたら旦那さんに申し訳ない」と真顔で言った。照れ屋でぶっきらぼうに見せていたが、実は繊細だった。

「選手が主体的にイキイキと動いて、楽しみながら真剣に野球に向き合う。そこを追究したい」と熱く語った。彼に理解があったとは言い難い人も周りにいたけれど、決してブレなかった。不適切指導の是正と、主体的に考えて動ける選手の育成をテーマに取材する私の話を「こんなに話が合う記者はいない」と熱心に聞いてくれ、「島沢さんがこんだけブレないんだから、俺も負けられないっしょ」と励ましてくれた。

同い年で同じ６月生まれの私たちは、間違いなく同志だった。ヒロシさんの誕生日に「合同誕生会しよう」とメッセしたら「早くしないと死んじゃうよ。いい人は短命なので」と縁起でもないことを書くので、「大丈夫だよ。私たちは憎まれっ子だから、世に憚ります」と返した。

ヒロシさんの指導観に賛同する野球指導者は年々増えている。取材の音声データは山のようにある。スマホから声はするのに、ヒロシさんはいない。旧態依然と闘う「憎まれっ子同盟」の約束はどうするのだと、天に向かって文句を言いたくなる。だが、一番悔しいのは当の本人に違いない。

９月に「（弘前学院聖愛監督の）原田さんと一緒に飲んでるんだけど」と電話をもらい、3人で話した。子どもたちに野球を返すためにどうするかを話し込んだ。

亡くなった日。原田さんが電話の向こうで声を絞り出した。

「おれらで継ぎます」

私は「精一杯応援します」と伝えた。

