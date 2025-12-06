とある日。お友達のキリンビール社員ミツコさんから「ホームタップでビールペアリングのホムパしません？」とお誘い。 ホームタップ×手作りおつまみで楽しむビールペアリングを堪能。

記事こちら。

さらに！

筆者も長年のビール好きとして「これはビール合うのでは！」という手土産をそろえて参加。クラフトビールに合うペアリング手土産をご紹介します。

ホームタップで楽しむクラフトビール！ ラインナップはこちら

1.銀河高原ビール

小麦と酵母によるまろやかさが特⻑の無ろ過ビール。 2.BROOKLYN DEFENDER IPA（ブルックリンディフェンダー IPA）

トロピカルフルーツのような⾹りと爽快な後味を愉しめるIPA。 3.Hop Frontier Juicy IPA（ホップ フロンティア ジューシー IPA）

ホップの「香気成分」を最大限に引き出した、フルーティーでトロピカルなアロマ溢れるJuicy IPA。 4.SPRING VALLEY BREWERY Afterdark（スプリングバレーブルワリー アフターダーク）

コーヒーのようなロースト香を感じられる、すっきりとした味わいが魅力の「ラガー（下面発酵）」の黒ビール。

この日に堪能したクラフトビールは4種。

それぞれのビールに合わせて選んだペアリング手土産をご紹介します。

銀河高原ビール×塩バナナチップス（成城石井）

銀河高原ビールに合わせたのは塩バナナチップス。

塩バナナチップスの甘じょっぱさが、銀河高原ビールの小麦のやさしい味わいと重なって、口の中でハーモニーに。ふわっとココナッツが香るのも〇。

BROOKLYN DEFENDER IPA（ブルックリンディフェンダーIPA）×カズチ―（井原水産）

「BROOKLYN DEFENDER IPA」に合わせたのは、かずのこ屋がたどり着いたこだわりの新感覚おつまみ、カズチ―。

しっかりした味わいのIPAには、ぷちぷち食感のカズチーが最高！ 個包装なのでみんなで食べやすいです。「カズチ―は、“ジャズベリー”にも合いそう！」とミツコさん。

Hop Frontier Juicy IPA（ホップ フロンティア ジューシー IPA）×瀬戸内レモンのり天（ダイコー食品）

「Hop Frontier Juicy IPA」には、瀬戸内レモンのり天を。

レモンのり天は、レモンの爽やかな香りとのりの風味、そしてパリパリの食感。それが、Hop Frontier Juicy IPA のフルーティーさと好相性。

SPRING VALLEY BREWERY Afterdark（スプリングバレーブルワリー アフターダーク）×フィナンシェ（BEAN to FINANCIER）

「SPRING VALLEY BREWERY Afterdark」は意外と万能。いろんなおつまみと相性がいい！ 特にコーヒーに合うようなおやつやデザートにはもってこいで、この日は今年食べて感動した『BEAN to FINANCIER』の“焼き立てフィナンシェ”を合わせました。

他にも、他のゲストのお土産、干しいもや、ケーキも「SPRING VALLEY BREWERY Afterdark」と合わせて。

「このビールには何を合わせよう？」と考える時間や、ホームタップのクラフトビールと一緒に、みんなで「これ合うね！」と話しながら味わえるのがまた楽しい。

また新しいペアリングを探してみようと思った一日でした。