◇明治安田生命J1リーグ第38節 C大阪1―3横浜FC（2025年12月6日 ヨドコウ桜スタジアム）

ホームでの最終戦はJ2に降格する横浜FC相手にミスが目立ち1―3で敗れた。C大阪は昨季と同じ10位フィニッシュだが、総得点は「43」から大台の「60」に伸び、アーサー・パパス監督（45）の攻撃サッカーが浸透していることは数字に表れた。

パパス監督は敗れた最終戦に「最後の一節としては残念な試合。点を決めきれないし、GKも止められない。イライラするような試合だった」と嘆いた。「リーグ戦で60点取ったが、それ以上決めるチャンスがあった。セレッソはアタッキングチームで年齢も若い集団になった。前に進んでいく明確なビジョンはできている」と来季以降に目を移した。

セレッソは試合終了後にパパス監督の続投を正式に発表。来季は来年2月から6月までの「百年構想リーグ」を経て、8月から始まる秋春制シーズンに向かう。この日、発表した雨野裕介スポーツダイレクター（SD＝45）はチーム強化のみならず、アカデミーを含めた育成部門の責任も負う新体制のトップとなる。日置貴之社長は雨野SDを起用したことについて「トップチームも、アカデミーもレディースも知る人材。まずはアカデミーを強化してトップに入る人材を育てることから始めてもらいます」と説明した。

C大阪は今季アシスト王となったFWルーカス・フェルナンデス（31）や18得点のFWラファエル・ハットン（30）の去就が決まっていない問題も抱えている。ハットンは「正直、僕がどのユニホームを着ているのか分からない」と話しており、残留交渉は難航している。育成型期限付き移籍しているJ2いわきMF石渡ネルソン（20）やJ2鳥栖MF西川潤（23）のチーム復帰を見据えながら来季の編成に着手することになる。