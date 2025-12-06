7人組HIPHOP/R&Bグループ「XG」のメンバーCOCONAさんが12月6日、グループの公式インスタグラムを通じ、性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」だと公表した。胸の切除手術を行なったことも明かし、ファンからは「書いてくれてありがとう！」「何も変わらずリスペクトしています」など、声援や尊重する声が相次いでいる。



【写真】素肌にジャケット…胸元には手術痕らしきものが

COCONAさんは6日が20歳の誕生日。「こんにちは、ここなです。今日で20歳になりました。20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」と書き始め、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました」と告白。素肌にジャケットを羽織った写真には、胸元に傷跡らしきものが見えている。



さらに、自身の性に対する思いについて、「生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。"女性"として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」とし、投稿の最後には「この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように」と語りかけた。



COCONAさんが長文で心の内を明かした投稿には、公開後5時間で46万を超える反応がつき、ファンからは「生まれてきてくれてありがとう」「傷跡まで見せてくれて色々悩んだんだろうね」「ココナ偉い！！！大好き！！！自分らしく生きるのが一番大事！」「あなたらしいオーラで世界中を飛び回って下さい 大好き」などの声が寄せられている。