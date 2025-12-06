子連れで行きたいと思う「鹿児島県の道の駅」ランキング！ 2位「桜島」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冷たい風が心地よさを運んでくるようになり、家族でのドライブがより楽しい季節になりました。 休憩ついでに立ち寄るだけでなく、子どもが楽しめる施設が充実したスポットは、週末のお出かけに欠かせません。
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女219人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、子連れで行きたいと思う「鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：桜島（鹿児島市）／38票鹿児島湾に浮かぶ雄大な桜島にある道の駅「桜島」が2位に選ばれました。桜島フェリーターミナルに隣接しており、鹿児島市街地からのアクセスも良好です。道の駅からは、活火山の迫力ある景観を間近に楽しむことができ、子どもたちにとって貴重な学習体験となります。特産品には、世界最小級の桜島小みかんや、巨大な桜島大根といったユニークな農産物が並びます。足湯コーナーもあり、ドライブの疲れを癒しながら、鹿児島ならではの自然の力を感じられるスポットです。
回答者からは「桜島を目の前で見ることが出来、特別な体験ができるからです」（20代女性／大阪府）、「桜島は、広い展望スペースや遊歩道が整備されており、子どもが自然を感じながら安全に遊べます。火山や自然の学びの場としても面白く、地元グルメやお土産も豊富なので、家族で一日楽しめる道の駅です」（40代女性／埼玉県）、「桜島の雄大な景色を間近で楽しめ、火山の迫力を子どもに体験させられるからです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：霧島（霧島市）／46票堂々の1位は、霧島市にある「霧島」でした。霧島連山の麓に位置し、雄大な自然に囲まれた景観が魅力です。道の駅では、霧島山麓の新鮮な野菜や加工品、そして鹿児島黒豚や地鶏などのブランド肉が豊富に揃います。周辺には、霧島神宮や温泉地があり、観光の拠点としても最適です。広々とした敷地内には子どもが楽しめる体験施設や広場もあり、高原のさわやかな空気の中で家族でのびのびと過ごしたいファミリー層から特に支持を集めました。
回答者からは「足湯や広場があり、自然の中でリフレッシュできる。家族でのんびり過ごせそう」（50代女性／兵庫県）、「霧島温泉郷や霧島神宮、自然公園に近く、観光ルートの拠点として立ち寄りやすい点が魅力」（40代男性／大阪府）、「高原の空気が気持ちよく、ドライブ途中の休憩にぴったり。地元の野菜やお土産も充実していて、親子で楽しめました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)