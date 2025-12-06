「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」（各5280円）　※価格は税込み

　モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、12月中旬から、『PEANUTS』デザインの新作アイテムを、全国で順次発売。公式オンラインストアでは12月4日（木）より先行予約を開始した。

【写真】どのシーンもかわいい！　新作のラインナップ

■全7種類を用意

　今回第4弾として発売される「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」は、落ち着いた色味で持ちやすい“iFace KUSUMI カラー”に『PEANUTS』コミックのワンシーンをあしらった「iPhone」用の新作ケース。

　ラインナップには、スヌーピーや仲間たちのキュートなイラストをデザインした「くすみホワイト／びっくり」、「くすみブラック／ジョー・クール」、「くすみピンク／クマのぬいぐるみ」、「くすみブルー／パンケーキ」など、全7種類がそろう。

　いずれも、指紋が目立ちにくいマットな質感と、手にしっかりフィットするくびれ形状を採用。さらに、ポリカーボネートとTPUの2つの素材が端末をしっかり保護するほか、ケースをつけたままMagSafe充電とMagSafeアクセサリーに対応可能だ。

　なお、対応機種は「iPhone 17」、「iPhone 16」、「iPhone 15」、「iPhone 14」、「iPhone 13」となっている。