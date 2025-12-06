『PEANUTS』×「iFace」コラボに“コミックアート”デザインが登場！ くすみカラー全7色を用意
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、12月中旬から、『PEANUTS』デザインの新作アイテムを、全国で順次発売。公式オンラインストアでは12月4日（木）より先行予約を開始した。
【写真】どのシーンもかわいい！ 新作のラインナップ
■全7種類を用意
今回第4弾として発売される「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」は、落ち着いた色味で持ちやすい“iFace KUSUMI カラー”に『PEANUTS』コミックのワンシーンをあしらった「iPhone」用の新作ケース。
ラインナップには、スヌーピーや仲間たちのキュートなイラストをデザインした「くすみホワイト／びっくり」、「くすみブラック／ジョー・クール」、「くすみピンク／クマのぬいぐるみ」、「くすみブルー／パンケーキ」など、全7種類がそろう。
いずれも、指紋が目立ちにくいマットな質感と、手にしっかりフィットするくびれ形状を採用。さらに、ポリカーボネートとTPUの2つの素材が端末をしっかり保護するほか、ケースをつけたままMagSafe充電とMagSafeアクセサリーに対応可能だ。
なお、対応機種は「iPhone 17」、「iPhone 16」、「iPhone 15」、「iPhone 14」、「iPhone 13」となっている。
