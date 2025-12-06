ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が6日、「2026年型」の打撃フォームを追い求めることを誓った。今季は度重なるけがの影響で80試合の出場にとどまった。悔しいシーズンを経験した栗原は「満足いくような1年ではなかった。もっともっとやらないといけない」と語った。

王貞治球団会長の言葉をもう一度、心に刻み込む。昨季は打率2割7分3厘、20本塁打、87打点。ベストナインに選出されるなど申し分ない1年だった。ただ、今季は開幕直前に右脇腹をけがしたこともあり出遅れると、復帰後もなかなか結果を残すことができず、5月下旬には打率1割台に低迷。シーズン終盤まで苦しんだ。栗原は「今年の始めに去年の感覚でやって失敗した部分があった」と振り返る。

その中で来季は王会長がよく口にする言葉を胸に取り組む。

「その年の型を見つけなさい」。

8月末に2度目のけがから復帰すると、「バッティングの引き出しが増えた感じというか、今までにない感覚を得られた」と、9、10月度の月間MVPを受賞。シーズン終盤は手応えのある感覚を手に入れた。それでもそのつかんだ感覚は一度しまう。王会長が現役時代に毎年打撃フォームや感覚などを新たなものにしていたように、栗原も来季はまっさらな状態に戻して打撃に向き合うつもりだ。「良かった感覚でやるというよりも、その年はその年の型をつくらないといけない。（今年の）感覚はなくしてやろうかなと思う」

周東佑京からバトンを受け、選手会長に就任。「責任を持ってやりたい」と前を向く。新たな型を見つけて、グラウンドでも、それ以外でもチームを引っ張る。（大橋昂平）