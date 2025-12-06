「鈴木優磨が泣いてる」「３人のハグに泣けちゃう」鹿島が悲願成就、V戦士たちの歓喜にファン涙腺崩壊「良い映像だなあ泣」
８年前の悔しさを知っているからこそ、こみ上げるものがあるのかもしれない。
2017年シーズンのJ１最終節。敵地で磐田と引き分けに終わり、連覇を逃した鹿島。そのピッチに鈴木優磨、植田直通、三竿健斗は立っていた。
2025年シーズンのJ１最終節。３人は揃って先発。横浜FMに２−１で競り勝つ。９年ぶり９度目のリーグ制覇に歓喜した。
Jリーグの公式Xが「悲願達成の瞬間、溢れる感情」などと綴り、試合後のV戦士たちの様子を公開。涙を浮かべて抱き合う植田と鈴木のもとに、三竿も歩み寄る。
目頭をおさえるレオ・セアラ、空に向かって叫ぶ早川友基らの姿も収められた動画に、以下のような声があがった。
「この瞬間を待ってた」
「鈴木優磨が泣いてる おめでとう！」
「８年前の悔しさがあるから、良い映像だなあ泣」
「植ポンと優磨と三竿が泣いてるの見て、号泣」
「優磨と直通と健斗が三人で抱擁してるシーンに貰い泣き」
「優磨と植田と三竿か、、、ホントに良かったね」
「植田と優磨と三竿は2017を知ってるもんね本当に悔しかった、３人のハグに泣けちゃう」
「鹿島の漢の涙に、もらい泣き」
「レオの涙が結構来た」
「泣いてるベテランたちで涙腺緩んだ」
「ほんと応援してきて良かった 久しぶりに泣いたわ」
「最高や アントラーズありがとう」
悲願を成就した選手たちにファン・サポーターも心を打たれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】優磨、植田、三竿が涙のハグ。鹿島V戦士、溢れる感情
