　甲子園通算40勝を誇る名将で、20年11月に他界した常総学院元監督の木内幸男氏を冠した「第13回木内幸男旗少年野球大会」が6日に開幕し、茨城県龍ケ崎市のTOKIWAスタジアム龍ケ崎などで1、2回戦16試合を行った。

　生前に「野球界の将来を担う子供たちの大会を大切にしていかないといけない」と力説していた故人の遺志を受け継いで取手二、常総学院時代の教え子らが中心に続けている今大会。

　試合前に佐藤奏夢主将（5年）が優勝旗を返還した前年優勝の常磐軟式野球スポーツ少年団は初戦で谷田部ジュニアスターズを2―1で下した。また、木内氏の教え子らによる野球教室も開催された。

　◇第13回木内幸男旗少年野球大会第1日試合結果（6日　TOKIWAスタジアム龍ケ崎ほか）

　▽1回戦

南川崎ゴールデンアロー　7―4　久保台ブルズ・あずまブルーアローズ連合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　▽2回戦

南川崎ゴールデンアロー　5―1　龍ケ崎ジャイアンツ

竹園ヴィクトリーズ　16―0　利根フェニックス

南相馬野球スポーツ少年団　18―7　藤代バッファローズ

前河原ジュニアーズ　不戦勝　取手ダイヤモンドキッズ

龍ケ崎ハリケーンズ　10―0　水戸ジュニアマリーンズ

荒川沖サニーズ・真鍋ネクサス合同　7―6　波崎ウィングス　　　　吉川ウィングス　9―3　小絹ゴールデンズ

新利根エンゼルス　7―6　いわき菊田キッズ

I☆spirits　7―4　宗道ニューモンキーズ

みずき野シティーボーイズ　5―4　那珂ファイターズスポーツ少年団

かわち野球スポーツ少年団K―Soks　7―0　取手セントラルネクサス常磐軟式野球スポーツ少年団　2―1　谷田部ジュニアスターズ

都和南野球スポーツ少年団　8―1　桜川ツインズ

春日学園少年野球クラブ　26―1　石岡ヤンキース

水戸レイズ　4―0　牛久中根サンダース

藤代ラッキーズ　7―0　新守谷ヤングスターズ