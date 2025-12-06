◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

涙がこらえられなかった。９季ぶりの優勝が決まると、ベンチの選手たちが一斉にピットへと駆け出した。

感極まる鈴木優磨と植田直通が熱い抱擁をかわす。三竿健斗は涙目で雄たけび。今季から加入のレオセアラ、小池龍太の目にも涙。待ち焦がれた瞬間が、ついに来た。

鹿島らしさに満ちた勝利だった。立ち上がりから際立ったのは「圧」。鋭いプレスで相手に圧力をかけ、試合の主導権を握った。その中で、今季からチームとして取り組んできた「技術」で相手を剥がす場面も多く見られた。

前半２０分、荒木の折り返しをレオセアラが合わせ、今季２０ゴール目でネットを揺らした。後半にも素晴らしい右サイドの崩しから、レオセアラが再び合わせて追加点を奪った。

終盤に１点を返されたが、横浜ＦＭの猛攻を耐え、タイトルをつかんだ。植田は「長い時間待たせてしまったことを申し訳なく思っていた。（欧州から）自分が帰ってきた意味を、やっと今日示せたと思う」と涙。「鹿島が１番だ！」と叫び、満員のスタンドをあおった。